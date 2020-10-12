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【渣打失誤】渣打ATM傳故障、客戶無法提存轉帳　渣打：正調查事件（第二版）

即市財經 14:28 2020/10/12

分享：

渣打ATM傳故障、客戶無法提存轉帳　渣打：正調查事件

渣打銀行系統據報再發生故障。曾從事銀行業的屯門區議員盧俊宇今早於社交網站發文，指渣打電腦系統今早出現系統故障，客人未能提款或轉帳。其後有本港傳媒走訪多間渣打分行，部分渣打分行貼出告示指，渣打分行系統及自動櫃員機出現故障，正待維修；另有客戶聲稱無法使用存摺、存款、提款、入票等。

渣打發言人回應時表示，注意到部分客戶今早在分行、櫃員機及網上銀行未能順利交易，正調查事件。對客戶帶來不便，該行深表抱歉。

9月底有客戶存款曾誤轉馬會投注戶口

渣打電腦系統9月底時出現問題，有帳戶出現多宗未經登入和准許的自動轉帳交易，資金由渣打帳戶轉至馬會投注戶口，部分用戶聲稱被轉走資金達數十萬元。渣打其後承認出錯。

另外，渣打旗下虛擬銀行Mox上周亦出現個人資料洩露事件。有用戶反映，其月結單出現最少3至4個不明姓名，同時出現無法查閱月結單、交易記錄不正確等問題。Mox其後致歉，並強調事件與渣打銀行系統無關。

（第二版新增渣打回應）

相關文章：

渣打旗下虛銀Mox月結單現陌生姓名疑洩露資料 Mox：後台已加強驗證月結單（第四版）

【渣打失誤】渣打部分客戶資金「自動轉帳」至馬會戶口　金管局要求提交報告

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：謝智聰

香港股票 渣打集團（02888） 銀行 虛擬銀行 Mox

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