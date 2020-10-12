【美元貶值】高盛：拜登勝算上升、疫苗研發進展佳　料美元將貶至2018年低位

隨著美國大選臨近，投行高盛（Goldman Sachs）表示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）獲勝的可能性不斷增加，再加上新冠疫苗研發有所進展，有避險之效的美元或有可能因此跌至2018年的地位，即美元指數跌至88.9水平。

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高盛策略師於報告中指，美國總統特朗普（Donald Trump）連任、以及新冠疫苗研發遲遲無進展等因素有利於美元，但鑒於拜登現時在民調中遙遙領先特朗普，再加上各大藥廠均在疫苗研發上有良好進展，因此利好美元因素出現的概率相對較低。高盛認為，美國大選中代表民主黨掌控參眾兩院與白宮的「藍色浪潮」(blue wave)、 以及有關疫苗的好消息，或將致使美元貿易加權指數、彭博美元即期滙率指數（DXY index）等跌至2018年低點。

此前瑞銀資產管理曾表示，拜登贏得美國總統大選的機率為75%，或會導致美元疲弱和美國國債捱沽。高盛亦持類似觀點，並建議投資者沽出美元，買入歐羅、加元和澳元。

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編輯：李勝男