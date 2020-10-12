【港股追蹤】大行睇好可續創新高 美團股價有料到

港股今早急升超過500點，新經濟股幾乎全綫造好，其中美團點評（03690）股價保持近期強勢，今早曾高見282元之上市新高，午後走勢仍然強勁，截至下午2時，仍升超過2%。

互聯互通早前因國慶黃金周假期關係暫停，到上周五（9日）才恢復，美團在滬港通重開首日，就成為資金南向淨流入最活躍股份，股價當日亦升超過1%收市，表現不俗。

【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好，詳情請按【見下頁】

花旗最新報告，亦睇好股份前景，該行指公司上周發表的表告中，黃金周數據表現強勁，又指出集團在疫情後有兩個結構上的轉變，一方面是用戶組合轉向更年輕或更年長的用家，20歲以下和60歲以上用家在國慶期間分別增65.3%及逾80%。另外，公司版圖亦繼續滲入低端城市，五綫城市訂單量增長達29%，四綫城市亦升23%。



此外，在賣訂單也受惠旅遊需求復甦，旅遊交通業務也回復至去年同學約78%，該行認為數據有助支持第三季表現，並帶動第四季全面回復正常，故維持對股份「買入」評級，目標價300元，即是看好股價可再創新高。

公司亦公布簡化公司名稱，英文名稱已由「Meituan Dianping」改為「Meituan」，並已採納中文名稱為「美團」以取代現有中文名稱「美團點評」，自9日30日起生效。不過改名事項在本港方面所需的登記程序仍未完成，需待進一步公告。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉