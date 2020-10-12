  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】大行睇好可續創新高 美團股價有料到

股樓投資 14:01 2020/10/12

分享：

港股今早急升超過500點，新經濟股幾乎全綫造好，其中美團點評（03690）股價保持近期強勢，今早曾高見282元之上市新高，午後走勢仍然強勁，截至下午2時，仍升超過2%。

互聯互通早前因國慶黃金周假期關係暫停，到上周五（9日）才恢復，美團在滬港通重開首日，就成為資金南向淨流入最活躍股份，股價當日亦升超過1%收市，表現不俗。

【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好，詳情請按見下頁

花旗最新報告，亦睇好股份前景，該行指公司上周發表的表告中，黃金周數據表現強勁，又指出集團在疫情後有兩個結構上的轉變，一方面是用戶組合轉向更年輕或更年長的用家，20歲以下和60歲以上用家在國慶期間分別增65.3%及逾80%。另外，公司版圖亦繼續滲入低端城市，五綫城市訂單量增長達29%，四綫城市亦升23%。

此外，在賣訂單也受惠旅遊需求復甦，旅遊交通業務也回復至去年同學約78%，該行認為數據有助支持第三季表現，並帶動第四季全面回復正常，故維持對股份「買入」評級，目標價300元，即是看好股價可再創新高。

公司亦公布簡化公司名稱，英文名稱已由「Meituan Dianping」改為「Meituan」，並已採納中文名稱為「美團」以取代現有中文名稱「美團點評」，自9日30日起生效。不過改名事項在本港方面所需的登記程序仍未完成，需待進一步公告。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢
2020/10/08
【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢
【港股追蹤】二綫內房股價有突破 綠城大發齊創新高
2020/10/08
【港股追蹤】二綫內房股價有突破 綠城大發齊創新高
【港股追蹤】早前遭大行削目標價 網易終見底回升
2020/10/09
【港股追蹤】早前遭大行削目標價 網易終見底回升
【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好
今日
【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好
【港股追蹤】中車時代獲摩笛吹奏　股價卻獲利回吐　
2020/10/09
【港股追蹤】中車時代獲摩笛吹奏　股價卻獲利回吐　
美團點評－W（03690） 目標價 美團點評 香港股票

上一篇文章

林鄭月娥宣布押後宣讀施政報告　將於10月下旬前往北京

下一篇文章

【蘋果供應鏈 】iPhone 12本周三發布　郭明錤：售價將影響供應鏈走勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解