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【本周市場焦點】留意美國季度財報、通脹及零售數據

環球政經 15:45 2020/10/12

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美股上周造好，三大指數單周升幅均超過3%。展望本周，投資者將迎來第三季度財報季，摩根大通 (JPM)、花旗 (C) 、美國銀行（BAC）、高盛（GS）以及摩根士丹利（MS）等多間金融公司將於本周公布業績。

【美股分析】紓困政策遙遙無期　摩根大通籲增持現金【下一頁

根據《華爾街日報》報道，目前美股投資者對於公司利潤預期趨向樂觀，期冀美股可迎來展開新一輪反彈。市場預計標普500指數成份股公司的利潤仍將按年錄得大幅下降，但自進入第三季度以來，與往年做法相反的是，分析師一直在上調他們對公司利潤的預期。隨著美股經濟活動逐步重啟，料標普500指數中大型美國企業盈利將按年跌20%，相比6月底的25%跌幅有所改善。

另外美國本周將公布零售銷售、通脹、和製造業相關的多個經濟數據。美國個人消費佔經濟活動約七成，可謂是經濟命脈，周五（16日）公布的9月零售數據，不計汽車銷售，升幅有所放緩，預期按月升0.4%。周二（13日）公布的美國9月消費者物價指數，不計食品和能源，料按年升1.7%，與前值持平。

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編輯：李勝男

經濟 美股 金融 銀行 零售 標準普爾500指數 通脹 美國

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