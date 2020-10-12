【美國大選】巴雷特強調按法律辦事 大法官提名聽證本周召開

美國參議院本周舉行對最高法院大法官提名人巴雷特的聽證會，巴雷特預定在聽證會上表明，日後審訊案件會按照法律，而非個人觀點。保守派的巴雷特在大選前夕獲總統特朗普提名，民主黨要求巴雷特在接下來的大選相關訴訟、甚至涉及奧巴馬醫保的案件都要避席，巴雷特暫未就此回應。

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參議院司法委員會周一開始，一連4日舉行大法官提名聽證會，並於周二和周三面對議員質詢。共和黨期望能夠趕及在10月底交到參議院全體會議上表決，在11月3日大選之前通過巴雷特的大法官任命。

巴雷特預先準備的證詞在周日公開，她在當中提到，作為法官，她是尋求按照法律要求判決，不管她個人傾向如何。她又形容，倘若能夠成為大法官，與現時8名大法官共事，將是她的「終身榮耀」。

巴雷特在預備證詞提到：

「當我寫出裁決案件的意見時，我會從敗訴一方的角度細讀每一句話。 我會問自己，如果我其中一個孩子是我反對的一方，我將如何看待這個裁決。」 （When I write an opinion resolving a case, I read every word from the perspective of the losing party. I ask myself how would I view the decision if one of my children was the party I was ruling against.）

巴雷特的立場傾向保守，倘若由她填補剛去世的自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）席位，將令最高法院的保守派大法官增加至6人，自由派則壓縮至僅得3人。日後在墮胎權、擁槍權、甚至判決有關共和黨支持的大選投票限制，都有可能對民主黨和自由派不利。

民主黨的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日向巴雷特喊話，即使她順利通過提名，也應該在大選相關的案件上避席，認為她無法在此事上做到不偏不倚，因為特朗普急於提名她，就是為了讓她參與大選相關案件，所以更應該避嫌。

不過，根據現行規定，大法官有權自行決定是否在特定案件審訊時避席，而巴雷特並未就此回應。

除了向巴雷特喊話，民主黨也要求延後聽證會，理由是司法委員會有兩名共和黨議員確診新冠肺炎。

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責任編輯：陳啟賢