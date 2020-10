【美國大選】巴雷特強調按法律辦事 大法官提名聽證本周召開

美國參議院本周舉行對最高法院大法官提名人巴雷特的聽證會,巴雷特預定在聽證會上表明,日後審訊案件會按照法律,而非個人觀點。保守派的巴雷特在大選前夕獲總統特朗普提名,民主黨要求巴雷特在接下來的大選相關訴訟、甚至涉及奧巴馬醫保的案件都要避席,巴雷特暫未就此回應。

參議院司法委員會周一開始,一連4日舉行大法官提名聽證會,並於周二和周三面對議員質詢。共和黨期望能夠趕及在10月底交到參議院全體會議上表決,在11月3日大選之前通過巴雷特的大法官任命。

巴雷特預先準備的證詞在周日公開,她在當中提到,作為法官,她是尋求按照法律要求判決,不管她個人傾向如何。她又形容,倘若能夠成為大法官,與現時8名大法官共事,將是她的「終身榮耀」。

巴雷特在預備證詞提到:

「當我寫出裁決案件的意見時,我會從敗訴一方的角度細讀每一句話。 我會問自己,如果我其中一個孩子是我反對的一方,我將如何看待這個裁決。」

(When I write an opinion resolving a case, I read every word from the perspective of the losing party. I ask myself how would I view the decision if one of my children was the party I was ruling against.)