【恒大股價】中國恒大屢傳財困　彭博：旗下恒大地產擬發20億企業債

▲ 中國恒大集團主席許家印。

中國恒大 （03333） 財困並傳要接連「撲水」套現。彭博引述消息人士指，恒大旗下的恒大地產集團，計劃發行5年期總值20億元人民幣的企業債。

彭博報道，中國恒大旗下的恒大地產集團，計劃本周發行20億元人民幣的企業債，年期5年，息率介乎5.5厘至7.5厘，實際視乎市況而定。

恒大近月屢傳財困，先後降價促銷樓盤、減少資本開支、與戰投達成協議債轉股以避過明年初回購死線等。

恒大地產王國「大得不能倒」，債務風險傳震驚國務院副總理劉鶴【下一頁】

中國恒大午後股價稍微反彈，一度由跌轉升。截至下午1時半，恒大最新報19.3元，跌1.53%，成交約2.41億元。

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編輯：趙穎妍