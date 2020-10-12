林鄭月娥宣布押後宣讀施政報告　將於10月下旬前往北京

特首林鄭月娥今日（12日）宣布，原訂於周三（14日）宣讀的《施政報告》將會押後，並爭取在11月底前公布，但當中仍存在不確定性。是次押後宣讀並不影響立法會2020-21年度的工作。

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林鄭月娥解釋，押後宣讀《施政報告》是因為經過嚴重的新冠肺炎疫情，大家都期盼香港是如何走出經濟困境、恢復經濟活動，保住就業。她續指，國家嚴控疫情後，大家可以看到內地經濟已快速地作V型反彈，由今年第一季（GDP）急速下降了6.8%，到第二季（GDP）上升了3.2%，指香港要經濟復甦，也離不開中央的支持，更應好好融入國家發展大局，特別是粵港澳大灣區，都為本地企業、專業，尋找經濟增長的機會。

林鄭月娥說早前已梳理一系列措施，要求中央考慮及作出支持。她剛剛收到中央通知，由於涉及範圍廣泛，並不是單一部委可以決定，於今個月內，她將會前往北京參與部委協調會議，才能最終得到中央的指示，有關政策及項目能否得到支持，預定日子為10月下旬。

有見及此，林鄭月娥認為今年《施政報告》發表，如果能包含中央支持香港發展的政策，有利恢復經濟以及在商業活動注入新動力都非常有裨益，所以決定將今年《施政報告》押後發表。

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責任編輯：黎淑雯