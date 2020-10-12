  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林鄭月娥宣布押後宣讀施政報告　將於10月下旬前往北京

環球政經 14:09 2020/10/12

分享：

特首林鄭月娥今日（12日）宣布，原訂於周三（14日）宣讀的《施政報告》將會押後，並爭取在11月底前公布，但當中仍存在不確定性。是次押後宣讀並不影響立法會2020-21年度的工作。　

【網民熱話】施政報告即將出爐  網民期望每人派5萬：【下一頁

林鄭月娥解釋，押後宣讀《施政報告》是因為經過嚴重的新冠肺炎疫情，大家都期盼香港是如何走出經濟困境、恢復經濟活動，保住就業。她續指，國家嚴控疫情後，大家可以看到內地經濟已快速地作V型反彈，由今年第一季（GDP）急速下降了6.8%，到第二季（GDP）上升了3.2%，指香港要經濟復甦，也離不開中央的支持，更應好好融入國家發展大局，特別是粵港澳大灣區，都為本地企業、專業，尋找經濟增長的機會。

林鄭月娥說早前已梳理一系列措施，要求中央考慮及作出支持。她剛剛收到中央通知，由於涉及範圍廣泛，並不是單一部委可以決定，於今個月內，她將會前往北京參與部委協調會議，才能最終得到中央的指示，有關政策及項目能否得到支持，預定日子為10月下旬。

有見及此，林鄭月娥認為今年《施政報告》發表，如果能包含中央支持香港發展的政策，有利恢復經濟以及在商業活動注入新動力都非常有裨益，所以決定將今年《施政報告》押後發表。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#緊貼更多理財資訊按此

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛

下一篇文章

【港股追蹤】大行睇好可續創新高 美團股價有料到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解