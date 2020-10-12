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【特朗普確診】特朗普擬加快審批神藥 藥廠潑冷水稱仍需測試

環球社會熱點 13:18 2020/10/12

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【特朗普確診】特朗普擬加快審批神藥 藥廠撥冷水稱仍需測試

確診感染新冠病毒的美國總統特朗普，曾服用美國藥廠Regeneron（美：REGN）研發的實驗性抗病毒藥，療效似乎不俗，特朗普事後大讚有關藥物，揚言要緊急授權使用。惟Regeneron行政總裁潑冷水，指特朗普只是個別病例，療程成效仍需進一步測試。

【英國疫情】酒吧或被迫停業半年 業界料採法律行動阻止【下一頁】

【歐洲第二波疫情】意大利擬加強限制 料禁止私人派對【下一頁】

Regeneron行政總裁施萊費爾（Leonard Schleifer）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，強調不應急於對療效下結論，指特朗普的個案某些部分十分有趣（some very interesting aspects），如特朗普的年齡等風險因素，但只是個別例子，是最弱的證據（the weakest evidence that you can get）。

他稱必須取得足夠的證據，證明平均情況下藥物的效果，這必須經大型、隨機的臨床測試得出，強調這是黃金標準做法，有關測試正在進行。

另外，特朗普周日接受霍士新聞（Fox News）時稱，已對新冠肺炎病毒免疫。施萊費爾對說法有質疑，他稱Regeneron的藥物確實可催生抗體，但未知可持續多久，可能是幾個月，亦可能是幾年。

【美國大選】福西拒為特朗普背書 不滿遭加入競選廣告【下一頁】

【新冠病毒】生命力頑強 研究指光滑表面可存活28日【下一頁】

對於特朗普聲稱要將該抗病毒藥免費提供予有需要人士使用，施萊費爾透露美國政府已花4.5億美元購買30萬劑，將免費發放。惟美國疫情嚴重，近期單日新增確診達5萬宗，若藥物真的證實有療效，其他藥廠要幫忙生產，才能應付需求。

責任編輯：林建忠

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