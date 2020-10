【特朗普確診】特朗普擬加快審批神藥 藥廠潑冷水稱仍需測試

▲ 【特朗普確診】特朗普擬加快審批神藥 藥廠撥冷水稱仍需測試

確診感染新冠病毒的美國總統特朗普,曾服用美國藥廠Regeneron(美:REGN)研發的實驗性抗病毒藥,療效似乎不俗,特朗普事後大讚有關藥物,揚言要緊急授權使用。惟Regeneron行政總裁潑冷水,指特朗普只是個別病例,療程成效仍需進一步測試。

Regeneron行政總裁施萊費爾(Leonard Schleifer)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問,強調不應急於對療效下結論,指特朗普的個案某些部分十分有趣(some very interesting aspects),如特朗普的年齡等風險因素,但只是個別例子,是最弱的證據(the weakest evidence that you can get)。

他稱必須取得足夠的證據,證明平均情況下藥物的效果,這必須經大型、隨機的臨床測試得出,強調這是黃金標準做法,有關測試正在進行。

另外,特朗普周日接受霍士新聞(Fox News)時稱,已對新冠肺炎病毒免疫。施萊費爾對說法有質疑,他稱Regeneron的藥物確實可催生抗體,但未知可持續多久,可能是幾個月,亦可能是幾年。

對於特朗普聲稱要將該抗病毒藥免費提供予有需要人士使用,施萊費爾透露美國政府已花4.5億美元購買30萬劑,將免費發放。惟美國疫情嚴重,近期單日新增確診達5萬宗,若藥物真的證實有療效,其他藥廠要幫忙生產,才能應付需求。

