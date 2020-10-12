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【在家工作】第三季全球筆記本電腦出貨量增28%

科技 13:13 2020/10/12

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有研究機構數據指出，本年度第三季度全球電腦出貨量增長13%，為近10年來錄得的最大增幅，當中以聯想（Lenovo）的出貨量最高，排名第一。

疫情增加在家辦公需求，全球個人電腦銷售市場因而受惠。有研究機構數據指出，本年度第三季度全球電腦出貨量增長13%，為近10年來錄得的最大增幅，當中以聯想（Lenovo）的出貨量最高，排名第一。　

據Canalys發布數據指出，本年第三季度全球個人電腦的出貨量增長13%。對比去年同期，出貨量一共上升至7,920萬部。數據指出，本年第一季電腦出貨量疲軟，第二季開始需求強勁，並一直持續到第三季度。由於疫情全球大流行，員工在家工作，電腦需求增加，全球筆記本電腦出貨量達到6,400萬部，按年增28.3%。反觀桌面電腦的出貨量就下跌26%。

＜＜分析：料今年手提電腦出貨1.8億部　創8年新高

當中，聯想在第3季度增長率升達11.4%，出貨量超過1,900萬，在市場上排名第一。惠普（HP）出貨量達1,870萬部，增長11.9%。戴爾（Dell）出貨量與去年相比下降0.5%，排名第三。而蘋果（Apple）和宏碁（Acer）就分別排名第四和第五，分別增長13.2%和15%。 

Canalys的分析師認為，工作場所及方式的轉變，會在未來數年內，為筆記本電腦的市場需求帶來增長，而電腦供應商將繼續從中受惠。

責任編輯：李寶如

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