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【歐洲第二波疫情】意大利擬加強限制 料禁止私人派對

環球社會熱點 13:04 2020/10/12

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英法等國因應病例急升加強封鎖。意大利連續3日均日增逾5,000宗新冠肺炎病例，意大利衛生部長指，政府擬進一步加強限制措施，考慮禁止民眾舉行私人派對，和限制涉及肢體接觸的運動。

英國擬推三層封鎖措施 利物浦酒吧或停業半年 【下一頁】

英國酒吧或被迫停業半年 商會料用法律行動阻止 【下一頁】

路透社報道，意大利近日的新冠肺炎病例飆升，上周五（9日）單日增加超過5,000宗病例，為該國自3月以來首次錄得同等水平。意大利上周六（10日）及周日（11日）維持日增逾5,000宗病例的增幅，雖然確診死亡病例增幅遠低於首波疫情高峰，但外界仍憂慮疫情惡化。

意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）周日表示，該國放寬限制數周後，疫情有反彈跡象，認為有必要加強限制，以避免再因疫情實施全國封鎖。

斯佩蘭扎建議禁止私人派對，更可能會限制羅馬酒吧及餐廳的營業時間，以減低民眾的傳染風險。意大利由上周三（7日）起全國強制於戶外及公共場所戴口罩，斯佩蘭扎指政府考慮到民眾進行部分運動時無法戴口罩，或會限制涉及肢體接觸的運動。

法國再創單日新高 增2.6萬確診 【下一頁】

斯佩蘭扎表示，政府將於周一（12日）與各地區討論新限制措施，總理孔特（Giuseppe Conte）最早可能於同日晚簽署法令生效。

意大利迪馬約（Luigi Di Maio）周日曾表示，意大利經濟無法承受再一次全國封鎖。衛生部長斯佩蘭扎表示不排除出現緊急情況會宣布封鎖，但強調目前意大利未出現這種情況。

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責任編輯：鄭錦玲

意大利衛生部長指計劃進一步加強新冠肺炎疫情限制措施，包括禁止民眾舉行私人派對。

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