  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利率過渡】滙豐、中銀香港完成　HONIA及SOFR離岸人幣交叉貨幣掉期

即市財經 13:01 2020/10/12

分享：

滙豐與中銀香港完成本地首宗分別以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期交易。

銀行業界籌備利率基準過渡工作，滙豐及中銀香港 （02388） 完成首宗，分別以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期交易。

兩宗掉期交易的名義價值各為1億元人民幣，年期為1年。滙豐指，今次以HONIA及SOFR為基準的離岸人民幣交貨幣掉期的推出，將可同時配合利率基準過渡以及投資在岸人民幣債券的對沖需求。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，正積極準備並投資於過渡利率基準轉變的基建及提升產品組合。

參與交易的中銀香港全球市場總經理王彤指，香港作為主要的國際金融中心之一，致力與其他主要金融中心一起推進銀行同業拆息改革。

他續指，隨著替代參考利率（ARR）逐步成為環球資本和衍生品市場的新基準，CNH定息交叉貨幣掉期將提供新的衍生產品和對沖工具，以配合SOFR及HONIA的市場發展，有助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。

相關文章：

【HONIA】滙豐、渣打完成新利率基準定價交叉掉期交易（第二版）

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯：趙穎妍

金融機構 定息 拆息 基建 債券 銀行 金融 行業 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【港交所股價】港交所午後升2%重上380　林鄭稱月內訪京涉洽互聯互通

下一篇文章

【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆、今截招股　孖展738億超購229倍　國際配售已截飛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　實測高峰逾9萬人排隊（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　實測高峰逾9萬人排隊（附詳情及連結）
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？