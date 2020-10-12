【利率過渡】滙豐、中銀香港完成　HONIA及SOFR離岸人幣交叉貨幣掉期

▲ 滙豐與中銀香港完成本地首宗分別以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期交易。

銀行業界籌備利率基準過渡工作，滙豐及中銀香港 （02388） 完成首宗，分別以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期交易。

兩宗掉期交易的名義價值各為1億元人民幣，年期為1年。滙豐指，今次以HONIA及SOFR為基準的離岸人民幣交貨幣掉期的推出，將可同時配合利率基準過渡以及投資在岸人民幣債券的對沖需求。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，正積極準備並投資於過渡利率基準轉變的基建及提升產品組合。

參與交易的中銀香港全球市場總經理王彤指，香港作為主要的國際金融中心之一，致力與其他主要金融中心一起推進銀行同業拆息改革。

他續指，隨著替代參考利率（ARR）逐步成為環球資本和衍生品市場的新基準，CNH定息交叉貨幣掉期將提供新的衍生產品和對沖工具，以配合SOFR及HONIA的市場發展，有助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。

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編輯：趙穎妍