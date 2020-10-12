【英國疫情】酒吧或被迫停業半年 業界料採法律行動阻止

英國疫情持續，英國政府料稍後公布「三層」（tier three）封鎖計劃，利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）酒吧等料需停業半年。英媒報道指，多個與酒吧有關的組織打算採取法律行動，禁止政府強制要求酒吧等場所停業，並指英國的封鎖措施欠缺科學證據作依據，難證明酒吧等場所更易傳播新冠肺炎。

英國《天空新聞》報道指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）會於今日稍後主持緊急應變小組（Cobra）會議，利物浦、曼徹斯特或需實施極高警示級別措施，酒吧、體育館、賭場、博彩公司預計將在周三關閉，而餐廳、學校及大學將保持開放，措施料維持半年。

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《衛報》報道指，英國夜間產業協會（Night Time Industries Association，簡稱NTIA）、英國啤酒及酒吧協會（British Beer and Pub Association）等10多個組織，打算採取法律行動， 禁止政府強制要求酒吧等場所停業。

報道指，該些組織認為，英國的封鎖措施已對酒吧、餐廳等行業帶來重大的打擊，而未有任何「明確科學證據」（tangible scientific evidence）顯示，關閉這些場所能有效減低新冠肺炎的傳播。

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代表逾1,400間企業的NTIA指，組織除了採取法律行動挑戰政府外，已沒有其他選擇。NTIA行政總裁基爾（Michael Kill）指，這些新措施會對夜間產業造成災難性影響，政府亦沒有提供足夠的財政支持。

責任編輯：林嘉莉