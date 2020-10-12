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【多圖】洛杉磯湖人奪NBA總冠軍 奧巴馬讚揚堅持種族公義

環球社會熱點 13:00 2020/10/12

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新冠肺炎疫情下，在奧蘭多氣泡內舉行的NBA總決賽終於落幕，洛杉磯湖人（LA Lakers）大勝一仗，以總場數4比2勇奪今季NBA總冠軍，也是洛杉磯湖人球隊歷史上第17個總冠軍，「大帝」勒邦占士（LeBron James）成為總決賽最有價值球員。前總統奧巴馬發文祝賀洛杉磯湖人奪冠，並讚揚NBA堅持種族公義。

特朗普斥NBA如政治組織 球員決定停止罷賽【下一頁】

NBA罷賽極速告終 全靠米高佐敦出手【下一頁】

洛杉磯湖人今日全場控制戰局，雖然對手邁阿密熱火（Miami Heat）有受傷主力後衛德拉奇（Goran Dragic）復出，但熱火隊整體經歷之前5場苦戰，今場已疲態畢露，抵抗乏力。洛杉磯湖人以106對93贏出總決賽的第6場，在7場4勝制下，以總場數4比2勝出，成為NBA總冠軍。

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這是洛杉磯湖人事隔10年後再奪NBA總冠軍，也是球隊史上第17個總冠軍，跟宿敵波士頓塞爾特人隊並列最多總冠軍的球隊。

洛杉磯湖人主力前鋒勒邦占士帶領球隊奪冠，順利成為總決賽最有價值球員（FMVP），亦是歷來首名帶領3支不同球隊奪冠的FMVP。

賽後，前總統奧巴馬於Twitter發帖祝賀洛杉磯湖人和WNBA（女子NBA）西雅圖風暴（Seattle Storm）各自奪冠，同時讚揚所有NBA和WNBA球隊和球員利用自身平台堅持種族公義，並鼓勵公民參與。

美國今年經歷「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）的示威浪潮，為黑人追求種族公義，而普遍球員在每場賽事開始前的奏國歌儀式，都會單膝下跪，以示支持BLM，令BLM進一步受到美國社會所留意到。

【新冠肺炎】NBA 344名球員零確診 觀眾入場限制多【下一頁】

林書豪拒與CBA北京首鋼續約 再追逐NBA夢想【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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