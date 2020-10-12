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【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好

股樓投資 12:54 2020/10/12

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汽車股今年表現個別發展，下半年股價走勢更是較為分化，以新能源汽車相關的股份最標青，如比亞迪控股（01211），但原來長城汽車（02333）下半年至今升幅同樣已超過1倍，今早（12日）再升超過5%，高見11.76元，創近3年來新高。

集團上周五（9日）收市後公布，9月份汽車銷量達11.78萬輛，按年增長17.8%，創今年銷量歷史新高；期內產量11.9萬輛，同比上升18.9%。今年首九個月，公司銷量達68.07萬輛，按年減少6%；產量67.16萬輛，按年則下跌7.6%。集團早前訂下102萬輛的全年銷售目標，現時已完成約67%。

【港股追蹤】中車時代獲摩笛吹奏　股價卻獲利回吐，詳情請按見下頁

花旗和瑞信兩間大行隨即發表報告唱好股份前景，瑞信認為，公司9月份銷量好過市場預期及中國汽車協會之預測，主要原因是由哈弗H6車型所帶動。

該行預計集團年內銷售有望達標，銷量或與去年全年持平。故上調股份今年至2022年度的盈利預測，目標價亦由11元提升至13元，維持「跑贏大市」評級。

花旗則指公司的批發強勁並超出預期，對集團前景看法樂觀，提升今年至2022年的SUV及轎車銷量預測，與瑞信一樣，將目標價提高2元，由原本11.1元，上調至13.1元，投資評級為「買入」。

兩間大行均給予與現價有約1成潛在升幅的目標價，看似仍有利可圖，但投資者要注意股價6月底由5元水平急升至今，已累積不少升幅，短炒的話仍要設定止賺及止蝕位，以免在高位遇到獲利盤走避不及。

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記者：葉志偉

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