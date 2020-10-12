【蘋果供應鏈 】iPhone 12本周三發布　郭明錤：售價將影響供應鏈走勢

Apple將於本港時間周三（14）日凌晨發布最新款iPhone 12，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤表示，新系列將推出四款5G手機，當中出貨量最多的iPhone 12定價若低於iPhone 11價格，即699美元（約5,417港元），料市場需求將強勁，可帶供應鏈股價上升。

根據郭明錤報告指，蘋果將發布4款5G手機中，iPhone 12出貨量最高，可佔到整體的40至45%，至於iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、以及iPhone 12 Pro Max，出貨比重分別為20至25%、15至20%以及15至20%。以過往數據來看，iPhone 11今年上半年占整個系列整體出貨約七成，售價是成功關鍵，因此iPhone 12的定價與銷情對於供應鏈走勢的意義不言而喻。

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傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone【下一頁】

郭明錤將iPhone 12定價以及供應鏈走勢預測分為以下三種情景：

若iPhone 12售價低於699美元，預期新手機發布後，供應鏈股價將受需求帶動而持續上漲；

若iPhone 12售價高於iPhone 11不超過100美元，即是699美元至799美元之間，預測大部分投資者將繼續觀望訂購情況，惟部分投資者可能會在發布會後先行獲利；

若iPhone 12售價高於iPhone 11超過100美元，即是價格高於799美元，郭明錤料發布會後Apple供應鏈股價將會修正。

報告還指，雖然市場對iPhone 12系列銷售樂觀預期，投資者仍要密切留意不確定風險。iPhone 12系列今年第4季的零部件出貨預期為8,000萬至8,500萬件，高於iPhone 11的7,500萬件，但零組件出貨可能無法反映真實需求，另外由於初期供應緊張，或會錯失歐美旺季需求。

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編輯：李勝男