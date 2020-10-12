  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果供應鏈 】iPhone 12本周三發布　郭明錤：售價將影響供應鏈走勢

股樓投資 13:32 2020/10/12

分享：

Apple將於本港時間周三（14）日凌晨發布最新款iPhone 12，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤表示，新系列將推出四款5G手機，當中出貨量最多的iPhone 12定價若低於iPhone 11價格，即699美元（約5,417港元），料市場需求將強勁，可帶供應鏈股價上升。

根據郭明錤報告指，蘋果將發布4款5G手機中，iPhone 12出貨量最高，可佔到整體的40至45%，至於iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、以及iPhone 12 Pro Max，出貨比重分別為20至25%、15至20%以及15至20%。以過往數據來看，iPhone 11今年上半年占整個系列整體出貨約七成，售價是成功關鍵，因此iPhone 12的定價與銷情對於供應鏈走勢的意義不言而喻。

    點擊圖片放大
    +2

傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone【下一頁】

郭明錤將iPhone 12定價以及供應鏈走勢預測分為以下三種情景：

  • 若iPhone 12售價低於699美元，預期新手機發布後，供應鏈股價將受需求帶動而持續上漲；
  • 若iPhone 12售價高於iPhone 11不超過100美元，即是699美元至799美元之間，預測大部分投資者將繼續觀望訂購情況，惟部分投資者可能會在發布會後先行獲利；
  • 若iPhone 12售價高於iPhone 11超過100美元，即是價格高於799美元，郭明錤料發布會後Apple供應鏈股價將會修正。

報告還指，雖然市場對iPhone 12系列銷售樂觀預期，投資者仍要密切留意不確定風險。iPhone 12系列今年第4季的零部件出貨預期為8,000萬至8,500萬件，高於iPhone 11的7,500萬件，但零組件出貨可能無法反映真實需求，另外由於初期供應緊張，或會錯失歐美旺季需求。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

港元 5G 美元 Apple iPhone iPhone 12 iPhone 11

上一篇文章

【港股追蹤】大行睇好可續創新高 美團股價有料到

下一篇文章

【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租