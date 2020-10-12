【富途牛牛】富途推儲牛牛活動　送888萬獎品及188萬現金（附詳情及攻略）

▲ 富途推出8週年活動。

富途證券成立8週年之際，宣布推出「全城騎牛搵『碼』」活動，送出總值888萬獎品及188萬現金。富途表示，由10月12日至11月10日起，市民下載或更新富途牛牛App，打開掃描QR code功能，參與儲牛牛尋寶遊戲，掃描位於全港不同位置的指定QR code，即可獲得一隻牛牛，並可分到888萬獎品，人人有份。

按此瀏覽Scan QR-code儲牛牛詳情及攻略

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

若能夠集齊富途牛牛、極速開戶牛、大象財富牛、安逸富途牛及富途尊貴牛5款8週年牛牛的參加者，即可獲得齊分188萬現金大獎資格。QR code對應牛款會在不同時間新、富途尊貴牛亦設有數量限制，以先掃先得的方法獲得。

富途表示，富途牛牛QR code藏身於全港多個電車站、港鐡站及巴士站等交通工具內、以及不定期在富途流動車，並會在富途Facebook及Instagram限時送出牛牛。活動將於11月11日晚上7時公布結果。

相關文章：【美股焦點】富途增發950萬股ADS 集資約25億

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今日（12日）下午1時起登記（附詳情及連結）

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：袁諾曦