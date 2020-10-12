【港交所股價】港交所未企穩380　林鄭稱月內訪京涉洽互聯互通

▲ 港交所今早股價造好，林鄭月娥稱月內會訪京，當中會提及金融互聯互通相關政策

港交所 （00388） 午後曾重上380元，創逾一個月新高。行政長官林鄭月娥今早宣布押後原訂周三（14日）宣讀的2020年施政報告，她表示本月下旬會訪京與不同部委商議政策支持，並提及金融互聯互通為其一重點。港交所午後高見381.4元，升逾2%，惟收市升幅收窄至1.3%，報376.8元，成交23.4億元。

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另外，港交所獲花旗上調目標價，由原先目標價425元上調至430元。花旗表示，港交所第三季盈利料按年增43%，按季就增6%，主要受惠港股成交量帶動，指出期內現金證券日均成交按年增83%、北向交易按年增1.35倍，令現金證券業務收入按年增84%。

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