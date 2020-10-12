【美股期貨】道指期貨25點　納指期貨升近0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，道指升161點。美股期貨於今早亞洲時段續向好，道指期貨靠穩微升，納指期貨升0.4%。

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即市走勢︰

【15︰30】【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【15︰00】歐洲股市早段個別發展，德股升0.2%，英股跌0.2%；法股升0.1%。

【14︰48】道指期貨升25點，報28543點；標指期貨升7點，報3481點；納指期貨升55點或近0.5%，報11780點。

【12︰30】美股期貨靠穩，道指期貨升4點，報28522點；標指期貨升3點，報3476點；納指期貨升44點或0.4%，報11769點。

【11︰28】蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求 3情境分析供應鏈走勢

【iPhone12】新iPhone下周登場 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

道指上周五升161點港股ADR升153點 紐約期金升1.6%

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責任編輯︰梁浩碩