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【美股期貨】道指期貨25點　納指期貨升近0.5%（不斷更新）

即市財經 15:34 2020/10/12

分享：

美股動態不斷更新

美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，道指升161點。美股期貨於今早亞洲時段續向好，道指期貨靠穩微升，納指期貨升0.4%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【15︰30】【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元　料美元跌至2018年低位

【15︰00】歐洲股市早段個別發展，德股升0.2%，英股跌0.2%；法股升0.1%。

【14︰48】道指期貨升25點，報28543點；標指期貨升7點，報3481點；納指期貨升55點或近0.5%，報11780點。

【12︰30】美股期貨靠穩，道指期貨升4點，報28522點；標指期貨升3點，報3476點；納指期貨升44點或0.4%，報11769點。

【11︰28】蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求　3情境分析供應鏈走勢

【iPhone12】新iPhone下周登場　 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

道指上周五升161點港股ADR升153點　紐約期金升1.6%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Apple iPhone 12 iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL）

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【港股市況】恒生指數午後升逾500點　小米升逾8%冠藍籌（不斷更新）

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【iPhone12】年年半價換新iPhone？　蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標
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