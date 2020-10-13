【美股期貨】摩通上季業績勝預期　蘋果出新機前夕納期逆市升逾1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股造好，市場繼續憧憬美國新一輪財政刺激措施，道指升250點。美股期貨於亞洲時段下跌。市場注視美企第三季業績表現。摩通（美；JPM）、花旗（美：C）、達美航空（美：DAL）等多股將於盤前公布業績。另外，美國今日將公布9月核心消費者物價指數。

焦點新聞：

【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相 未炒iPhone先炒股價升逾6%（附直播連結）

【新冠肺炎】肺炎疫情料令美國經濟損失16萬億元 佔全年GDP九成 損失超大蕭條及911後戰爭開支

【美元危機】達里奧：時機在中國一方 人民幣國際化改寫世界秩序

即市走勢：

【18︰55】摩根大通第三季盈利勝預期，每股盈利2.92美元，盤前升0.5%。

【18︰37】道期盤前137點或0.5%，納期則再跑出，升139點或1.2%。

【16︰23】蘋果（美：AAPL）發布會前升1%；AMAZON（美：AMZN）PRIME DAY，股價盤前偏軟跌近0.1%。

【16︰19】迪士尼（美：DIS）宣布重組，股價盤前升4.3%，報130.3元。

【16︰16】強生（美：JNJ）盤前跌2.4%，報148.22美元。

【15︰15】【美國大選】大和：特朗普勝算稍高一籌 誰勝選中美關係亦無彎轉

【15︰05】歐洲股市初段欠方向，德股跌0.06%，英股升0.08%，法股跌0.05%。

【14︰50】美股期貨跌幅再度擴大，道指期貨跌106點，報28692點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌36，報12061點。

【14︰33】美國哈佛大學研究指，預計新冠疫情明年將對美國造成16萬億美元的經濟損失，約相當於全年美國GDP的90%。

【14︰13】道指期貨跌48點，報28750點；標指期貨跌6點，報3526點；納指期貨轉升5點，報12104點。

【14︰05】英國9月失業率7.6%。

【13︰49】美國對華為的新一輪禁令上月中旬生效。《日經》報道，日本電子零件製造集團TDK已於10月12日前向美國已申請出口許可。日本企業中，Sony和鎧俠（KIOXIA）已提交了出口許可的申請。

【華為禁令】Sony及KIOXIA後 日本TDK向美國申請對華為出口許可

【13︰42】油價反彈，紐約期油升0.6%，報39.67美元；布蘭特期油升近0.6%，報41.96美元。

【13︰20】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌39點，報28759點；標指期貨跌7點，報3525點；納指期貨跌11點，報12087點。

【13︰20】蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）將舉行新品發布會，蘋果最新再將Beats by Dre的產品網頁從官網移除，市場相信是為推出自家頭載式耳機和全新小型版HomePod智能喇叭鋪路。

【iPhone12】蘋果發布會在即 蘋果先下架不同品牌耳機、自家Beats網頁也遭移除（第二版）

【12︰48】道指期貨跌102點，報28696點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌42點，報12056點。

【12︰35】Amazon亞馬遜（美：AMZN）Prime Day於10月13日及14日一連兩日舉行，超過100萬件貨品減價促銷。Prime Day舉行前，Amazon股價造好，升近4.8%，收報3462美元。

Amazon Prime Day今日舉行 Amazon股價升近半成 （附Prime Day優惠產品）

【12︰17】【全球晶片】韓國打造AI晶片王國 目標2030年前全球市佔率達兩成

【11︰19】道指期貨跌107點，報28691點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌47點，報12050點。

【11︰02】全球最大對沖基金橋水（Bridgewater），其創辦人達里奧（Ray Dalio）指出，中國一系列環節中都較美國更有優勢，「時機站在中國一方，而非美國」，並形容人民幣國際化將改寫美元秩序。

【10︰40】外電報道，強生（Johnson & Johnson）的新冠疫苗研究中，有參與者出現不明原因的疾病，現時已經暫停。

【新冠疫苗股】康希諾A股升近一個月高 美國強生疫苗測試暫停

【10︰23】道指期貨跌125點，報28673點；標指期貨跌16點，報3516點；納指期貨跌52點，報12046點。

【10︰15】馬來西亞航空傳出財務告急，馬航要求飛機出租人要求大幅減租，否則現金只夠一個月使用。

【航空告急】馬航要求大幅減租 CEO：若重組失敗、只能倒閉（第二版）

【09︰45】蘋果公司（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，市場預期蘋果將會發布一系列iPhone 12手機以及其他產品。蘋果股價率先炒上，股價飈升近6.4%，收報124.4元，為自7月31日以來最大升幅。

【09︰00】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布重組業務，重組媒體及娛樂部門，將重點落於串流媒體，迪士尼專注於發展蓬勃的Disney+業務，大力製造一個類似Netflix的全球串流媒體巨頭。迪士尼股價盤後升5.1%，報131.35美元。

【美股焦點】迪士尼重組業務專注串流媒體服務 股價盤後升5%

道指升250點港股ADR升108點 油價跌逾2%

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10月12日（一）市況

美股周一開市續揚，市場繼續憧憬紓困措施進展，道指最多升371點，市場關注蘋果將於香港時間周三（14日）舉行產品發布會，料將發布新一代iPhone 12，蘋果股價一度大升7%。

截至4：00 收報 變幅 道指 28,837 +0.9% 標指 3,534 +1.6% 納指 11,876 +2.6% google 1,564.59 +3.6% 蘋果 124.40 +6.4% TESLA 442.30 +1.9% facebook 275.75 +4.3% 亞馬遜 3,442.93 +4.8% Unity 89.98 -9.2%

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重點新聞︰

【美股焦點】德美利證券：客戶上月買貨 掃台積電、Square、Tesla、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚

【股市金融怪傑】傳奇級交易員Mark Minervini：證據顯示美股延續牛市

【美股焦點】百貨公司Dillard’s股價漲4成 獲巴菲特「門徒」以個人身分投資

【美股熔斷】芝商所放寬美股指數期貨漲跌停限制 今起生效

【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升250點或0.9%，收報28837點，標指升1.6%，收報3534點，納指升2.6%，收報11876點。

【01︰25】道指升350點，報28937點；標指升1.93%，報3544點；納指升2.85%，報11909點。

【00︰24】美股升幅擴大，道指升288點，報28875點；標指升1.66%；納指升2.47%。

【23︰44】雲服務公司Cloudflare（美︰NET）股價升16%，報53.73美元。

【23︰11】納指升幅逾2%，報11814點；道指升255點，報28842點；標指升1.34%，報3523點。

【22︰54】評級機構惠譽表示，即將舉行的美國大選將對政策格局產生重大影響。

【22︰18】道指漲170點，報28756點；標指升0.9%，報3508點；納指漲1.4%，報11743點。

【21︰30】道指高開84點，報28671.12點；納指漲1.24%；標指升0.75%。蘋果（美︰AAPL）升2.1%，其將於周二舉行產品發布會。

【21︰04】消息稱，雅培（美︰ABT）獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的新冠肺炎抗體測試緊急使用資格。

【20︰31】納指期貨升1.65%，報11917點；標指期貨升0.62%；道指期貨升52點。

【19︰34】虎牙（美︰HUYA）與鬥魚（美︰DOYU）簽訂合併協議。

【騰訊持股】虎牙鬥魚達成合併協議 每股ADS鬥魚可換0.73股虎牙ADS

【18︰59】納指期貨續升，現升逾1.12%，報11856點。

【18︰23】道指期貨跌15點，報28503點；標指期貨升0.29%，報3483點；納指期貨升1%，報11849點。

【16︰34】蘋果（美︰AAPL）發布會前夕，蘋果股價盤前升逾3%，報120.87美元。

【16︰28】美股期貨升幅擴大，道指期貨升62點，報28580點；標指期貨升17點，報3490點；納指期貨升139點或約1.2%，報11864點。

【16︰22】英國央行要求銀行業界提交應對負利率的準備工作

【15︰30】【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【15︰00】歐洲股市早段個別發展，德股升0.2%，英股跌0.2%；法股升0.1%。

【14︰48】道指期貨升25點，報28543點；標指期貨升7點，報3481點；納指期貨升55點或近0.5%，報11780點。

【14︰35】嘉信理財（Charles Schwab）宣布已完成併購德美利證券（TD Ameritrade），組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀賬戶，管理客戶資產總額6萬億美元（約46.8萬億港元）。

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

【12︰30】美股期貨靠穩，道指期貨升4點，報28522點；標指期貨升3點，報3476點；納指期貨升44點或0.4%，報11769點。

【11︰28】蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求 3情境分析供應鏈走勢

【iPhone12】新iPhone下周登場 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

道指上周五升161點港股ADR升153點 紐約期金升1.6%

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責任編輯︰梁浩碩