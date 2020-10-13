【美股市況】道指回吐跌百點　蘋果發布會前挫1.7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股造好，市場繼續憧憬美國新一輪財政刺激措施，道指升250點。美股期貨於亞洲時段下跌。市場注視美企第三季業績表現。摩通（美；JPM）、花旗（美：C）、達美航空（美：DAL）等多股將於盤前公布業績。另外，美國今日將公布9月核心消費者物價指數。

焦點新聞：

【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相 未炒iPhone先炒股價升逾6%（附直播連結）

【新冠肺炎】肺炎疫情料令美國經濟損失16萬億元 佔全年GDP九成 損失超大蕭條及911後戰爭開支

【美元危機】達里奧：時機在中國一方 人民幣國際化改寫世界秩序

【iPhone12】iPhone 12發布會前夕 華爾街大行表態看好

【美股焦點】景順：10月五大關鍵事件 大選前或通過財政刺激方案

即市走勢：

【21︰52】美股走勢偏軟，道指跌94點，報28743點；標指跌0.27%，報3524點；納指跌0.12%，報11864點。

【21︰30】美股開市，道指、標指急升後回吐，幅度達0.3%及0.1%、納指則逆市升0.3%。

【20︰52】道指期貨跌140點，報28658點；標指期貨跌0.19%，報3526點；納指期貨升0.77%，報12191點。

【美國經濟】美國9月核心CPI按年升1.7% 符合預期（附過往數據）

【20︰22】穆迪表示，美國耐用消費品行業前景穩定的變化反映出耐用品需求在第三季度強勁復甦。

【19︰30】美股期貨個別發展，道指期貨跌107點，報28691點；標指期貨跌0.07%；納指期貨升0.99%。

【18︰55】摩根大通第三季盈利勝預期，每股盈利2.92美元，盤前升0.5%。

【18︰37】道期盤前137點或0.5%，納期則再跑出，升139點或1.2%。

【16︰23】蘋果（美：AAPL）發布會前升1%；AMAZON（美：AMZN）PRIME DAY，股價盤前偏軟跌近0.1%。

【16︰19】迪士尼（美：DIS）宣布重組，股價盤前升4.3%，報130.3元。

【16︰16】強生（美：JNJ）盤前跌2.4%，報148.22美元。

【15︰15】【美國大選】大和：特朗普勝算稍高一籌 誰勝選中美關係亦無彎轉

【15︰05】歐洲股市初段欠方向，德股跌0.06%，英股升0.08%，法股跌0.05%。

【14︰50】美股期貨跌幅再度擴大，道指期貨跌106點，報28692點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌36，報12061點。

【14︰33】美國哈佛大學研究指，預計新冠疫情明年將對美國造成16萬億美元的經濟損失，約相當於全年美國GDP的90%。

【14︰13】道指期貨跌48點，報28750點；標指期貨跌6點，報3526點；納指期貨轉升5點，報12104點。

【14︰05】英國9月失業率7.6%。

【13︰49】美國對華為的新一輪禁令上月中旬生效。《日經》報道，日本電子零件製造集團TDK已於10月12日前向美國已申請出口許可。日本企業中，Sony和鎧俠（KIOXIA）已提交了出口許可的申請。

【華為禁令】Sony及KIOXIA後 日本TDK向美國申請對華為出口許可

【13︰42】油價反彈，紐約期油升0.6%，報39.67美元；布蘭特期油升近0.6%，報41.96美元。

【13︰20】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌39點，報28759點；標指期貨跌7點，報3525點；納指期貨跌11點，報12087點。

【13︰20】蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）將舉行新品發布會，蘋果最新再將Beats by Dre的產品網頁從官網移除，市場相信是為推出自家頭載式耳機和全新小型版HomePod智能喇叭鋪路。

【iPhone12】蘋果發布會在即 蘋果先下架不同品牌耳機、自家Beats網頁也遭移除（第二版）

【12︰48】道指期貨跌102點，報28696點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌42點，報12056點。

【12︰35】Amazon亞馬遜（美：AMZN）Prime Day於10月13日及14日一連兩日舉行，超過100萬件貨品減價促銷。Prime Day舉行前，Amazon股價造好，升近4.8%，收報3462美元。

Amazon Prime Day今日舉行 Amazon股價升近半成 （附Prime Day優惠產品）

【12︰17】【全球晶片】韓國打造AI晶片王國 目標2030年前全球市佔率達兩成

【11︰19】道指期貨跌107點，報28691點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌47點，報12050點。

【11︰02】全球最大對沖基金橋水（Bridgewater），其創辦人達里奧（Ray Dalio）指出，中國一系列環節中都較美國更有優勢，「時機站在中國一方，而非美國」，並形容人民幣國際化將改寫美元秩序。

【10︰40】外電報道，強生（Johnson & Johnson）的新冠疫苗研究中，有參與者出現不明原因的疾病，現時已經暫停。

【新冠疫苗股】康希諾A股升近一個月高 美國強生疫苗測試暫停

【10︰23】道指期貨跌125點，報28673點；標指期貨跌16點，報3516點；納指期貨跌52點，報12046點。

【10︰15】馬來西亞航空傳出財務告急，馬航要求飛機出租人要求大幅減租，否則現金只夠一個月使用。

【航空告急】馬航要求大幅減租 CEO：若重組失敗、只能倒閉（第二版）

【09︰45】蘋果公司（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，市場預期蘋果將會發布一系列iPhone 12手機以及其他產品。蘋果股價率先炒上，股價飈升近6.4%，收報124.4元，為自7月31日以來最大升幅。

【09︰00】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布重組業務，重組媒體及娛樂部門，將重點落於串流媒體，迪士尼專注於發展蓬勃的Disney+業務，大力製造一個類似Netflix的全球串流媒體巨頭。迪士尼股價盤後升5.1%，報131.35美元。

【美股焦點】迪士尼重組業務專注串流媒體服務 股價盤後升5%

道指升250點港股ADR升108點 油價跌逾2%

-------------------------

10月12日（一）市況

美股周一開市續揚，市場繼續憧憬紓困措施進展，道指最多升371點，市場關注蘋果將於香港時間周三（14日）舉行產品發布會，料將發布新一代iPhone 12，蘋果股價一度大升7%。

截至4：00 收報 變幅 道指 28,837 +0.9% 標指 3,534 +1.6% 納指 11,876 +2.6% google 1,564.59 +3.6% 蘋果 124.40 +6.4% TESLA 442.30 +1.9% facebook 275.75 +4.3% 亞馬遜 3,442.93 +4.8% Unity 89.98 -9.2%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

重點新聞︰

【美股焦點】德美利證券：客戶上月買貨 掃台積電、Square、Tesla、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚

【股市金融怪傑】傳奇級交易員Mark Minervini：證據顯示美股延續牛市

【美股焦點】百貨公司Dillard’s股價漲4成 獲巴菲特「門徒」以個人身分投資

【美股熔斷】芝商所放寬美股指數期貨漲跌停限制 今起生效

【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升250點或0.9%，收報28837點，標指升1.6%，收報3534點，納指升2.6%，收報11876點。

【01︰25】道指升350點，報28937點；標指升1.93%，報3544點；納指升2.85%，報11909點。

【00︰24】美股升幅擴大，道指升288點，報28875點；標指升1.66%；納指升2.47%。

【23︰44】雲服務公司Cloudflare（美︰NET）股價升16%，報53.73美元。

【23︰11】納指升幅逾2%，報11814點；道指升255點，報28842點；標指升1.34%，報3523點。

【22︰54】評級機構惠譽表示，即將舉行的美國大選將對政策格局產生重大影響。

【22︰18】道指漲170點，報28756點；標指升0.9%，報3508點；納指漲1.4%，報11743點。

【21︰30】道指高開84點，報28671.12點；納指漲1.24%；標指升0.75%。蘋果（美︰AAPL）升2.1%，其將於周二舉行產品發布會。

【21︰04】消息稱，雅培（美︰ABT）獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的新冠肺炎抗體測試緊急使用資格。

【20︰31】納指期貨升1.65%，報11917點；標指期貨升0.62%；道指期貨升52點。

【19︰34】虎牙（美︰HUYA）與鬥魚（美︰DOYU）簽訂合併協議。

【騰訊持股】虎牙鬥魚達成合併協議 每股ADS鬥魚可換0.73股虎牙ADS

【18︰59】納指期貨續升，現升逾1.12%，報11856點。

【18︰23】道指期貨跌15點，報28503點；標指期貨升0.29%，報3483點；納指期貨升1%，報11849點。

【16︰34】蘋果（美︰AAPL）發布會前夕，蘋果股價盤前升逾3%，報120.87美元。

【16︰28】美股期貨升幅擴大，道指期貨升62點，報28580點；標指期貨升17點，報3490點；納指期貨升139點或約1.2%，報11864點。

【16︰22】英國央行要求銀行業界提交應對負利率的準備工作

【15︰30】【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【15︰00】歐洲股市早段個別發展，德股升0.2%，英股跌0.2%；法股升0.1%。

【14︰48】道指期貨升25點，報28543點；標指期貨升7點，報3481點；納指期貨升55點或近0.5%，報11780點。

【14︰35】嘉信理財（Charles Schwab）宣布已完成併購德美利證券（TD Ameritrade），組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀賬戶，管理客戶資產總額6萬億美元（約46.8萬億港元）。

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

【12︰30】美股期貨靠穩，道指期貨升4點，報28522點；標指期貨升3點，報3476點；納指期貨升44點或0.4%，報11769點。

【11︰28】蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求 3情境分析供應鏈走勢

【iPhone12】新iPhone下周登場 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

道指上周五升161點港股ADR升153點 紐約期金升1.6%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩