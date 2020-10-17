【美股市況】納指連跌3日　一周仍升0.8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國9月零售數據好過預期，美股周五高開，道指一度升348點，高見28842點，標指及納指亦一度升約1%，其後走勢回順。新一輪財政刺激法案談判繼續僵持，兩黨至今仍未能達成共識。另外，隨着總統大選臨近，投資界普遍認為接下來股市仍可能有動盪。

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【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

【美股焦點】亞馬遜Prime Day第三方賣家銷售大增60% 創新高

【美股焦點】波音737Max獲歐洲EASA批准年底復飛 波音盤前股價升2%

【Tesla股價】Ark Invest旗下主動型ETF減倉Tesla 拆股前曾唱好Tesla上望7000美元

【Tesla股價】大摩上調Tesla出貨量預期 惟目標價仍遠落後於現價

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升112點，收報28606點，標指升0.47點，收報3483點，納指跌0.4%，收報11671點。

【01︰37】美股靠穩，道指升240點，報28734點；標指升0.54%；納指升0.35%。

【01︰12】美國疾控中心表示，美國新冠肺炎累計確診病例升至7958254宗，累計死亡病例升至216917宗。

【00︰57】道指升215點，報28709點；納指升0.17%，報11734點；標指升0.41%，報3497點。

【23︰33】納指一度轉跌，最新升0.2%。

【23︰16】蔚來汽車（美︰NIO）轉跌，此前一度漲逾4%。

【22︰46】美股愈升愈有，道指升309點，報28803點；標指升0.83%，報3512點；納指升0.82%，報11809點。

【22︰00】美股升幅擴大，道指升逾218點，報28712點；標指升0.55%，報3502點；納指升0.62%，報11786點。

【21︰30】道指高開76點，報28570點，其後升逾160點；標指升0.57%；納指升0.47%。

【21︰22】道指期貨升96點，報28482點，標期及納期分別升0.3%及0.67%。

【20︰33】【美國經濟】美國9月零售銷售按月升1.9% 好過預期

【20︰12】美股期貨轉升，道指期貨升60點，報28442點；標指期貨升0.21%，報3482點；納指期貨升0.47%，報11929點。

【19︰24】外電消息稱，歐盟準備下周在倫敦舉行更多的貿易談判。

【18︰07】美股期貨個別發展，道期跌22點，報28364點；標指期貨跌0.04%；納指期貨升0.1%。

【16︰30】道指期貨跌13點，報28373點；標指期貨升1點，報3476點；納指期貨升30點或0.25%，報11904點。

【16︰14】蘋果（美︰AAPL）盤前升近0.5%，報121.3美元，蘋果 iPhone 12今日接受預訂。

【16︰05】波音（美︰BA）盤前升近2%，報167.4元。歐洲航空安全局（EASA）宣布，確認波音737Max航機已達到安全標準，批准今年底前重回天空。

【美股焦點】波音737Max獲歐洲EASA評為安全 年底可以復飛

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升0.6%；英股升近1%；法股升近1.5%。

【12︰05】道指期貨升5點，報28391點；標指期貨升0.5點，報3476點；納指期貨跌17點，報11856點。

【11︰55】繼美國、英國、澳洲等國家禁用或限用華為5G技術後，外電引述一名巴西內閣高級官員指，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）鑑於中國成為全球數據私隱和主權的威脅，正考慮禁止華為參與巴西5G網絡建設。

【封殺華為】傳巴西總統考慮禁止華為參與當地5G建設

【11︰50】報道指德州的億萬富翁Robert Brockman被美國聯邦檢察官起訴，指他過去20年來一直逃稅，金額高達20億美元，創下美國有史以來針對個人的最大金額逃稅案件。

【億萬富豪】 美國富翁涉逃稅20億美元被檢控 創美國歷史記錄

【10︰55】美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對智能電視、特定視頻處理設備及相關產品啟動337調查，調查涉及企業包括TCL電子 （01070） 、韓國的三星等公司。

【智能電視】美國正式對TCL電子及三星等智能電視發起調查 TCL電子股價先升後跌

【10︰35】爆料達人Jon Prosser︰蘋果11月還有一場發佈會 產品關於……

【10︰35】蘋果的iPhone 12、 iPhone 12 Pro兩機款今日（16日）預售。台灣《電子時報》（DigiTimes） 報道，由於蘋果採取更加實惠的定價策略，預計到今年年底，iPhone 12的出貨量將達到8000萬部。

【iPhone12】iPhone 12今預售 台媒料iPhone 12至年底出貨量達8000萬部

【10︰15】亞馬遜（Amazon，美：AMZN）大型促銷活動「會員日」（Prime Day）已結束，雖然沒有公布總銷售額，透露第三方賣家的銷售額破紀錄，超越35億美元，按年升60%。

【美股焦點】亞馬遜Prime Day第三方賣家銷售大增60% 創新高

【09︰40】美國總統特朗普表示，已經有一段時間，無與國家主席習近平對話，因為他不想與對方傾談。

【中美角力】特朗普：已有一段時間無與習近平對話 因不想傾談（第二版）

【08︰30】美國財長姆欽（Steven Mnuchin）向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，如果他們達成新一輪刺激措施協議，美國總統特朗普會親自向參議院多數黨領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell） 親自游說。

姆欽稱若能夠達成刺激措施協議 特朗普將親自勸說麥康奈爾

特冀刺激方案超1.8萬億美元 麥康奈爾稱共和黨不支持

道指跌19點港股ADR升81點 美滙指數升0.4%

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10月15日（四）市況

市場憧憬美國紓困方案又有得傾，特朗普要求在白宮1.8萬億美元的刺激計劃上，要有更大的刺激方案，眾議院議長佩洛西亦表示，紓困措施不用等到明年1月，不過，參議院領袖麥康奈爾表示反對，稱不會得到共和黨議員的支持，準備下周為5000億美元方案進行投票，道指在大跌332點後，仍一度倒升。道指期貨盤後靠穩。

較早前消息指，美國新一輪紓困措施無望大選前推出，加上疫苗研發不順利。美國大選添變數，《紐約郵報》揭發拜登兒子亨特從烏克蘭能源公司獲利，拜登則利用當時身為美國副總統權勢，施壓烏克蘭檢察部門放棄對該能源公司的調查。美國上周首領失業救濟人數亦高過預期，大市整體氣氛轉差。

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焦點新聞

【美股焦點】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【美股焦點】摩根士丹利上季盈利按年升25% 股價盤前跌0.6%

【美股焦點】Fastly盤前挫近28% 字節跳動對其產品使用量未及預期

【中概股】蔚來汽車繼續爆逆市升逾5% 摩通上望40美元 仍有逾4成潛在升幅（更新第二版）

【新股IPO】名創優品MINISO赴美上市 首掛高開兩成

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌19點，收報28494點，標指跌0.2%，收報3483點，納指跌0.5%，收報11713點。

【01︰31】美股表現各異，道指跌幅縮至60點，報28453點；標指跌0.55%；納指跌1.2%。

【美股焦點】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【00︰58】道指報28416點，跌97點；標指跌0.62%，報3467點；納指跌1.12%，報11637點。

【00︰30】【新股IPO】名創優品MINISO赴美上市 首掛高開兩成

【00︰12】根據日本財務省數據，中國在今年6月至8月期間購買了2.2萬億日圓的國債，以本幣計算，這是三個月購買量的最高紀錄。中國買家上一次進行類似的操作還是在2016年。

【23︰29】道指跌143點，報28370點；標指跌0.71%；納指跌1.09%。

【22︰47】蔚來（美︰NIO）漲幅擴大至10%，股價報29.15美元。最新總市值達到391億美元。

【21︰50】道指跌縮至237點，報28276點；標指跌0.86%；納指跌逾1%。

【21︰30】道指低開190點，報28323點，其後跌幅擴至逾300點；標指跌1.3%；納指跌0.8%。

【21︰03】美股開市前道指期貨跌幅擴至348點，報28066點。

【20︰36】道指期貨續跌299點，報28115點；標指期貨跌1%；納指期貨跌1.37%。

【20︰35】美國公布最新的失業救濟申請人數，上周首申失業救濟人數為89.8萬，高過市場預期的82.5萬。截至前周，持續申領人數為1001.8萬，少過市場預期的1055萬人。另外，9月進口物價指數按月升0.3%，符合市場預期。

【20︰08】紐約期油貨跌幅一度逼近4%，低見每桶39.42美元。

【18︰48】Tiffany（美︰TIF）表示，8月和9月的銷售額增長約25%。

【17︰48】道指期貨跌300點，報28108點；標指期貨跌1.2%；納指期貨跌1.84%。

【16：43】歐洲股市跌幅擴大，德股跌3%；英股、法股分別跌2.3%。

【16：31】道指期貨跌201點，報28213點；標指期貨跌28點，報3452點，納指期貨跌180點或1.5%，報11793點。

【16：15】蘋果（美︰AAPL）股價跌2.4%，報118.23美元。

【16：03】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌158點，報28256點；標指期貨跌21點，報3459點；納指期貨跌137點或1.1%，報11837點。

【15：10】外媒報導指歐盟峰會公報的最新草案措辭將變得強硬，意味短期內英國與歐盟短期內達成脫歐協議的機會不大。

【15：07】道指期貨跌131點，報28283點；標指期貨跌18點，報3462點；納指期貨跌122點或1%，報11851點。

【15：00】歐洲股市早段向下，德股跌1.3%；英股、法股跌1.2%。

【13：52】名創優品（MINISO 美︰MNSO）確認美股IPO定價為20美元。

【12：06】道指期貨跌104點，報28310點；標指期貨跌14點，報3466點；納指期貨跌97點，報11877點。

【10：55】聯合航空（United Airlines，美：UAL）截至9月底止第三季，營收按年跌78.1%至24.9億美元，遜於市場預期，期內淨虧損為18.4億美元，去年同期錄得10.2億美元，每股虧損6.33美元，優於市場預期。

【航空告急】聯合航空上季淨虧損18億美元 日均燒錢降至2500萬

【10：00】紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS） 所屬事務所Big Hit Entertainment今日（15日）在南韓證交所掛牌上市，開市價報27萬韓圜（約235美元），較招股價13.5萬韓圜炒高一倍，之後曾升30%，觸及每日升幅上限。

【BTS】防彈少年團事務所今日韓國上市 成員個個袋逾1億元

【08：45】Tesla特斯拉（美︰TSLA）Model S再度減價﹗Tesla數日內第2次下調Model S的價格。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）於Twitter發文，表示Model S價格減至69,420美元。

【Tesla股價】Tesla Model S再度減價 一星期內連減2次

【08：10】雲服務供應商Fastly（美︰FSLY）表示，Fastly最大客戶TikTok母企字節跳動在美國禁令的威脅下，對其產品使用量不如預期，消息拖累Fastly股價盤後挫26%，報90.64美元。

【美股焦點】Fastly盤後挫26% 字節跳動對其產品使用量未及預期

道指跌165點港股ADR跌266點 油價升逾2%

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10月14日（三）市況

美股收市下跌，因憂慮紓困措施進展，道指跌165點，收報28514點，納指跌0.8%。美股早段高開後已轉跌，銀行股表現各異，高盛（美︰GS）上季盈利勝預期，惟美國銀行（美︰BAC）季績表現欠佳。電動車股受捧，蔚來汽車（美︰NIO）逆市漲逾兩成，理想汽車（美︰LI）及小鵬汽車（美︰XPEV）亦同樣上揚。

截至4：00 收市報 變幅 道指 28,514 -0.6% 納指 11,768 -0.8% 蔚來 26.60 +23.0% Tesla 461.30 +3.3% 蘋果 121.19 +0.1% ZOOM 509.25 -1.8% Palantir 9.35 -1.3% 波音 163.22 +0.7%

有英國股票研究公司建議沽空美股 究竟應該由邊個位建倉？請按【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】AMC院線傳考慮申請破產 CEO急否認（第二版）

英國擬設新法例 允以國家安全為由取消外國投資

【新股IPO】傳名創優品美股IPO定價20美元高於指引區間 集資增至47億

【疫苗競賽】因潛在安全隱患 禮來暫停新冠抗體試驗

【美股焦點】高盛第三季每股收益9.68美元超預期 盤前升3%

【美股焦點】美國銀行上季少賺16% 盤前股價跌2%

即市走勢：

【04︰00】道指收報28514點，跌165點或0.6%，標指收報3488點，跌0.7%，納指跌0.8%，收報11768點。

【01︰11】道指一度跌逾200點，最新跌幅回落至104點，報28575點；標指跌0.6%，報3491點；納指跌0.94%，報11752點。

【00︰29】道指跌幅擴至164點，報28515點；納指跌1.08%，報11735點。

【23︰52】3大指數轉跌，道指挫128點，報28551點；標指跌0.43%，報3496點；納指跌0.48%，報11807點。

【22︰59】道指微升6點，報28685點；標指升0.1%；納指升0.11%。

【22︰13】蔚來汽車（美︰NIO）股價爆升17%，高見25.73美元。

【中概股】蔚來汽車股價飆17% 摩通上望40美元 仍有55%潛在升幅

【21︰30】道指高開51點，報28731點；標指升0.1%；納指升0.17%。

【21︰09】道指期貨升89點。

【20︰31】美國9月核心採購經理人指數（PPI）按年升1.2%，高過市場預期1%。

【20︰17】理想汽車盤前漲超5%。

【19︰51】美股期貨缺方向，道指期貨微升16點；標期跌0.07%；納期升0.19%。

高盛第三季度收入107.8億美元，市場預估94億美元，第三季度每股收益9.68美元。

【美股焦點】美國銀行上季少賺16% 盤前股價跌2%

【17︰43】摩根大通將蔚來汽車（美：NIO）ADR評級由中性上調至增持，目標價40美元。蔚來汽車盤前升近一成。

【17︰39】美股期貨轉升，道指期貨現升0.24%、標普及納指期貨現升0.25%及0.17%。

【17︰35】英國暗示將在英國首相約翰遜提出的10月15日截止日期後繼續努力與歐盟就雙方之間的未來關係達成協議。英鎊兌美元一度升逾80點，最新報1.2928。歐股普遍回升。

【16：28】蘋果發布iPhone 12，市場分析機構Counterpoint Research近期更新預測，盡管推出時間晚了一個月，但料iPhone 12 系列的銷量將超過去年發售的 iPhone 11 系列在同期的銷量，年複合增長 1%。蘋果（美：APPL）盤前升1%。

【15：24】歐洲股市普遍低開，泛歐Stoxx 600指數早段跌0.2%；德國DAX指數現跌0.14%、法國CAC 指數現跌0.3%，英國富時指數微升0.26%。

IFM上調今年全球經濟預測，由6月時預計收縮4.9%，上調至收縮4.4%。

【13：09】名創優品（MINISO）周四登陸紐交所，據外電引述消息人士指，名創優品IPO定價為每股20美元，高於指引區間的16.5至18.5美元，意味集資額由5.6億美元（約43.6億港元）上升至6.08億美元（約47.12億港元）。

【13：00】美股期貨下跌，道指期貨現跌0.55%，標指期貨及納指期貨則分別跌0.63%及0.1%。

【11：44】英國政府擬制定新法例，賦予英國大臣權力可以國家安全為由，取消外國在英國作出的投資或收購，阻止其他國家獲得關鍵資產的控制權，這被外界視為英國針對中國投資的行動。

【11：29】彭博報道，大連萬達集團旗下的美國最大連鎖影院AMC正在考慮一系列潛在方案以減輕自身債務，其中包括申請破產。AMC行政總裁Adam Aron其後否認有意將申請破產保護為選項之一。AMC昨日急跌13%後，盤後再跌逾半成。

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10月13日市況

港股周三復市，外圍股市走勢成港股開市指標，惟歐美股市均偏軟，歐股跌0.5%至0.9%，蘋果發布會後，蘋果股價下跌2.7%，納指跌0.1%，道指則跌157點，收報28679點，恒指黑期約升10點。騰訊ADR創新高，螞蟻上市步伐受注目，阿里巴巴美股仍升0.8%，其他中概股則下跌，滙豐ADR折算收報30.63港元，較港收市價低2.7%。

焦點新聞：【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.5%（附直播影片）

【iPhone 12】蘋果iPhone 12發布會展示騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》 騰訊ADR創新高

【新冠肺炎】肺炎疫情料令美國經濟損失16萬億元 佔全年GDP九成 損失超大蕭條及911後戰爭開支

【美元危機】達里奧：時機在中國一方 人民幣國際化改寫世界秩序

【iPhone12】iPhone 12發布會前夕 華爾街大行表態看好

【美股焦點】景順：10月五大關鍵事件 大選前或通過財政刺激方案

即市走勢：

【04︰00】美股收市下跌，道指收報28679點，跌157點，標指跌0.6%，收報3511點，納指跌0.1%，收報11863點。

【03︰45】蘋果股價股價波動，處122美元水平。

【01︰14】5G版新iPhone發布，蘋果股價波動。

【01︰00】蘋果發布會開始，股價偏軟。

【00︰30】滙豐倫敦股價折算收報30.6港元，較港周一收市價累跌0.85元或2.7%。

【00︰00】歐股收市偏軟，英國跌0.5%，德法跌0.9%及0.6%。

【23︰54】道指跌90點，報28747點；標指跌0.3%，報3524點；納指升0.31%，報11912點。

【23︰28】蘋果倒升0.1%，現報124.5美元。

【23︰07】納指倒跌後再倒升，現微彈14點或0.1%。

【23︰00】C朗拿度確診！祖記股價急挫 Nike股價仍靠穩

【22︰50】現貨金價日內跌34美元或1.78%，報1888.57美元。

【21︰52】美股走勢偏軟，道指跌94點，報28743點；標指跌0.27%，報3524點；納指跌0.12%，報11864點。

【21︰30】美股開市，道指、標指急升後回吐，幅度達0.3%及0.1%、納指則逆市升0.3%。

【20︰52】道指期貨跌140點，報28658點；標指期貨跌0.19%，報3526點；納指期貨升0.77%，報12191點。

【美國經濟】美國9月核心CPI按年升1.7% 符合預期（附過往數據）

【20︰22】穆迪表示，美國耐用消費品行業前景穩定的變化反映出耐用品需求在第三季度強勁復甦。

【19︰30】美股期貨個別發展，道指期貨跌107點，報28691點；標指期貨跌0.07%；納指期貨升0.99%。

【18︰55】摩根大通第三季盈利勝預期，每股盈利2.92美元，盤前升0.5%。

【18︰37】道期盤前137點或0.5%，納期則再跑出，升139點或1.2%。

【16︰23】蘋果（美：AAPL）發布會前升1%；AMAZON（美：AMZN）PRIME DAY，股價盤前偏軟跌近0.1%。

【16︰19】迪士尼（美：DIS）宣布重組，股價盤前升4.3%，報130.3元。

【16︰16】強生（美：JNJ）盤前跌2.4%，報148.22美元。

【15︰15】【美國大選】大和：特朗普勝算稍高一籌 誰勝選中美關係亦無彎轉

【15︰05】歐洲股市初段欠方向，德股跌0.06%，英股升0.08%，法股跌0.05%。

【14︰50】美股期貨跌幅再度擴大，道指期貨跌106點，報28692點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌36，報12061點。

【14︰33】美國哈佛大學研究指，預計新冠疫情明年將對美國造成16萬億美元的經濟損失，約相當於全年美國GDP的90%。

【14︰13】道指期貨跌48點，報28750點；標指期貨跌6點，報3526點；納指期貨轉升5點，報12104點。

【14︰05】英國9月失業率7.6%。

【13︰49】美國對華為的新一輪禁令上月中旬生效。《日經》報道，日本電子零件製造集團TDK已於10月12日前向美國已申請出口許可。日本企業中，Sony和鎧俠（KIOXIA）已提交了出口許可的申請。

【華為禁令】Sony及KIOXIA後 日本TDK向美國申請對華為出口許可

【13︰42】油價反彈，紐約期油升0.6%，報39.67美元；布蘭特期油升近0.6%，報41.96美元。

【13︰20】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌39點，報28759點；標指期貨跌7點，報3525點；納指期貨跌11點，報12087點。

【13︰20】蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）將舉行新品發布會，蘋果最新再將Beats by Dre的產品網頁從官網移除，市場相信是為推出自家頭載式耳機和全新小型版HomePod智能喇叭鋪路。

【iPhone12】蘋果發布會在即 蘋果先下架不同品牌耳機、自家Beats網頁也遭移除（第二版）

【12︰48】道指期貨跌102點，報28696點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌42點，報12056點。

【12︰35】Amazon亞馬遜（美：AMZN）Prime Day於10月13日及14日一連兩日舉行，超過100萬件貨品減價促銷。Prime Day舉行前，Amazon股價造好，升近4.8%，收報3462美元。

Amazon Prime Day今日舉行 Amazon股價升近半成 （附Prime Day優惠產品）

【12︰17】【全球晶片】韓國打造AI晶片王國 目標2030年前全球市佔率達兩成

【11︰19】道指期貨跌107點，報28691點；標指期貨跌14點，報3518點；納指期貨跌47點，報12050點。

【11︰02】全球最大對沖基金橋水（Bridgewater），其創辦人達里奧（Ray Dalio）指出，中國一系列環節中都較美國更有優勢，「時機站在中國一方，而非美國」，並形容人民幣國際化將改寫美元秩序。

【10︰40】外電報道，強生（Johnson & Johnson）的新冠疫苗研究中，有參與者出現不明原因的疾病，現時已經暫停。

【新冠疫苗股】康希諾A股升近一個月高 美國強生疫苗測試暫停

【10︰23】道指期貨跌125點，報28673點；標指期貨跌16點，報3516點；納指期貨跌52點，報12046點。

【10︰15】馬來西亞航空傳出財務告急，馬航要求飛機出租人要求大幅減租，否則現金只夠一個月使用。

【航空告急】馬航要求大幅減租 CEO：若重組失敗、只能倒閉（第二版）

【09︰45】蘋果公司（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，市場預期蘋果將會發布一系列iPhone 12手機以及其他產品。蘋果股價率先炒上，股價飈升近6.4%，收報124.4元，為自7月31日以來最大升幅。

【09︰00】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布重組業務，重組媒體及娛樂部門，將重點落於串流媒體，迪士尼專注於發展蓬勃的Disney+業務，大力製造一個類似Netflix的全球串流媒體巨頭。迪士尼股價盤後升5.1%，報131.35美元。

【美股焦點】迪士尼重組業務專注串流媒體服務 股價盤後升5%

道指升250點港股ADR升108點 油價跌逾2%

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10月12日（一）市況

美股周一開市續揚，市場繼續憧憬紓困措施進展，道指最多升371點，市場關注蘋果將於香港時間周三（14日）舉行產品發布會，料將發布新一代iPhone 12，蘋果股價一度大升7%。

截至4：00 收報 變幅 道指 28,837 +0.9% 標指 3,534 +1.6% 納指 11,876 +2.6% google 1,564.59 +3.6% 蘋果 124.40 +6.4% TESLA 442.30 +1.9% facebook 275.75 +4.3% 亞馬遜 3,442.93 +4.8% Unity 89.98 -9.2%

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重點新聞︰

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即市走勢︰

【04︰00】道指收市升250點或0.9%，收報28837點，標指升1.6%，收報3534點，納指升2.6%，收報11876點。

【01︰25】道指升350點，報28937點；標指升1.93%，報3544點；納指升2.85%，報11909點。

【00︰24】美股升幅擴大，道指升288點，報28875點；標指升1.66%；納指升2.47%。

【23︰44】雲服務公司Cloudflare（美︰NET）股價升16%，報53.73美元。

【23︰11】納指升幅逾2%，報11814點；道指升255點，報28842點；標指升1.34%，報3523點。

【22︰54】評級機構惠譽表示，即將舉行的美國大選將對政策格局產生重大影響。

【22︰18】道指漲170點，報28756點；標指升0.9%，報3508點；納指漲1.4%，報11743點。

【21︰30】道指高開84點，報28671.12點；納指漲1.24%；標指升0.75%。蘋果（美︰AAPL）升2.1%，其將於周二舉行產品發布會。

【21︰04】消息稱，雅培（美︰ABT）獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的新冠肺炎抗體測試緊急使用資格。

【20︰31】納指期貨升1.65%，報11917點；標指期貨升0.62%；道指期貨升52點。

【19︰34】虎牙（美︰HUYA）與鬥魚（美︰DOYU）簽訂合併協議。

【騰訊持股】虎牙鬥魚達成合併協議 每股ADS鬥魚可換0.73股虎牙ADS

【18︰59】納指期貨續升，現升逾1.12%，報11856點。

【18︰23】道指期貨跌15點，報28503點；標指期貨升0.29%，報3483點；納指期貨升1%，報11849點。

【16︰34】蘋果（美︰AAPL）發布會前夕，蘋果股價盤前升逾3%，報120.87美元。

【16︰28】美股期貨升幅擴大，道指期貨升62點，報28580點；標指期貨升17點，報3490點；納指期貨升139點或約1.2%，報11864點。

【16︰22】英國央行要求銀行業界提交應對負利率的準備工作

【15︰30】【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【15︰00】歐洲股市早段個別發展，德股升0.2%，英股跌0.2%；法股升0.1%。

【14︰48】道指期貨升25點，報28543點；標指期貨升7點，報3481點；納指期貨升55點或近0.5%，報11780點。

【14︰35】嘉信理財（Charles Schwab）宣布已完成併購德美利證券（TD Ameritrade），組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀賬戶，管理客戶資產總額6萬億美元（約46.8萬億港元）。

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

【12︰30】美股期貨靠穩，道指期貨升4點，報28522點；標指期貨升3點，報3476點；納指期貨升44點或0.4%，報11769點。

【11︰28】蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。

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責任編輯︰梁浩碩