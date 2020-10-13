【美股市況】納指漲逾2.5% 道指升288點 Cloudflare飆16%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展。美股周一開市續揚，道指升近百點。市場關注蘋果將於香港時間周三（14日）舉行產品發布會，料將發布新一代iPhone 12。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

重點新聞︰

【美股焦點】德美利證券：客戶上月買貨 掃台積電、Square、Tesla、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚

【股市金融怪傑】傳奇級交易員Mark Minervini：證據顯示美股延續牛市

【美股焦點】百貨公司Dillard’s股價漲4成 獲巴菲特「門徒」以個人身分投資

【美股熔斷】芝商所放寬美股指數期貨漲跌停限制 今起生效

【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

即市走勢︰

【00︰24】美股升幅擴大，道指升288點，報28875點；標指升1.66%；納指升2.47%。

【23︰44】雲服務公司Cloudflare（美︰NET）股價升16%，報53.73美元。

【23︰11】納指升幅逾2%，報11814點；道指升255點，報28842點；標指升1.34%，報3523點。

【22︰54】評級機構惠譽表示，即將舉行的美國大選將對政策格局產生重大影響。

【22︰18】道指漲170點，報28756點；標指升0.9%，報3508點；納指漲1.4%，報11743點。

【21︰30】道指高開84點，報28671.12點；納指漲1.24%；標指升0.75%。蘋果（美︰AAPL）升2.1%，其將於周二舉行產品發布會。

【21︰04】消息稱，雅培（美︰ABT）獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的新冠肺炎抗體測試緊急使用資格。

【20︰31】納指期貨升1.65%，報11917點；標指期貨升0.62%；道指期貨升52點。

【19︰34】虎牙（美︰HUYA）與鬥魚（美︰DOYU）簽訂合併協議。

【騰訊持股】虎牙鬥魚達成合併協議 每股ADS鬥魚可換0.73股虎牙ADS

【18︰59】納指期貨續升，現升逾1.12%，報11856點。

【18︰23】道指期貨跌15點，報28503點；標指期貨升0.29%，報3483點；納指期貨升1%，報11849點。

【16︰34】蘋果（美︰AAPL）發布會前夕，蘋果股價盤前升逾3%，報120.87美元。

【16︰28】美股期貨升幅擴大，道指期貨升62點，報28580點；標指期貨升17點，報3490點；納指期貨升139點或約1.2%，報11864點。

【16︰22】英國央行要求銀行業界提交應對負利率的準備工作

【15︰30】【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【15︰00】歐洲股市早段個別發展，德股升0.2%，英股跌0.2%；法股升0.1%。

【14︰48】道指期貨升25點，報28543點；標指期貨升7點，報3481點；納指期貨升55點或近0.5%，報11780點。

【14︰35】嘉信理財（Charles Schwab）宣布已完成併購德美利證券（TD Ameritrade），組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀賬戶，管理客戶資產總額6萬億美元（約46.8萬億港元）。

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券 管理客戶資產近47萬億元

【12︰30】美股期貨靠穩，道指期貨升4點，報28522點；標指期貨升3點，報3476點；納指期貨升44點或0.4%，報11769點。

【11︰28】蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。

【iPhone 12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求 3情境分析供應鏈走勢

【iPhone12】新iPhone下周登場 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

道指上周五升161點港股ADR升153點 紐約期金升1.6%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩