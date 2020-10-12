  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）

商業 12:09 2020/10/12

分享：

百佳回應港府防疫抗疫基金下「保就業計劃」補貼要求，推出抽獎活動回饋市民。（資料圖片）

百佳和惠康兩間超市，接受防疫抗疫基金支援後，被港府要求需回饋給市民。百佳和惠康相繼執行要求，百佳日前公布，推出3,200萬大抽獎，包括名額10個的100元超市現金券及「1分鐘掃貨」。市民只要於今日（12日）下午1時起至本月18日為止，在網上或以電話簡單登記即可參加。

【行銷趨勢】品牌直播帶貨　應如何挑選網紅擴大行銷效益？

【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽

該活動可用手機號碼即可參加，不過網民對「1分鐘掃貨」參加及進行方式存有疑問，並在官網留言查詢，小編整理部份問題和官方回覆，包括：

問：市民能否以多個手機號碼參加？
答：可以。每個電話號碼只限登記一次。

問：抽獎活動會否「抽自己友」？
答：員工有其他回饋方案，百佳員工不可參加。而安永會計師事務所監察整個抽獎過程，以確保活動得獎者均隨機抽出。

問：老人家中獎能否找他人代替玩1分鐘掃貨？ 
答：可以，並無規限得獎者親自或找他人代玩。

【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）

另外，據百佳在網站上回覆，是次活動收集的個人資料，將在活動結束後30日內銷毀。而登記的資料只包括手機號碼、出生月份及日期，按此或經電話3699 8822可登記，毋須姓名和身份證明。活動有機會贏取100元超市現金劵等優惠。

大抽獎頭獎為100元百佳現金券及1分鐘免費掃貨。（百佳提供）

市民只要於網上或電話即可登記抽獎。（百佳提供）

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【消費優惠】WeChat Pay HK夥OK便利店　推印花獎賞
2020/10/08
【消費優惠】WeChat Pay HK夥OK便利店　推印花獎賞
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
2020/10/09
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠
2020/10/10
【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠
【慳錢有方】 「三中商」夥一本網上書店　圖書、文具優惠低至5折
2020/10/09
【慳錢有方】 「三中商」夥一本網上書店　圖書、文具優惠低至5折
著數優惠 防疫抗疫基金 超市 惠康 百佳 安永

下一篇文章

【行銷趨勢】品牌直播帶貨　應如何挑選網紅擴大行銷效益？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【港版健康碼】廠商會楊立門：健康碼在港推行難度高　需中央高度集權
【港版健康碼】廠商會楊立門：健康碼在港推行難度高　需中央高度集權
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【限量版】時代廣場X本地口罩品牌　獨特色調口罩每盒3個18元
【限量版】時代廣場X本地口罩品牌　獨特色調口罩每盒3個18元
【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠
【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠