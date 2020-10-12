【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）

▲ 百佳回應港府防疫抗疫基金下「保就業計劃」補貼要求，推出抽獎活動回饋市民。（資料圖片）

百佳和惠康兩間超市，接受防疫抗疫基金支援後，被港府要求需回饋給市民。百佳和惠康相繼執行要求，百佳日前公布，推出3,200萬大抽獎，包括名額10個的100元超市現金券及「1分鐘掃貨」。市民只要於今日（12日）下午1時起至本月18日為止，在網上或以電話簡單登記即可參加。

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該活動可用手機號碼即可參加，不過網民對「1分鐘掃貨」參加及進行方式存有疑問，並在官網留言查詢，小編整理部份問題和官方回覆，包括：

問：市民能否以多個手機號碼參加？

答：可以。每個電話號碼只限登記一次。

問：抽獎活動會否「抽自己友」？

答：員工有其他回饋方案，百佳員工不可參加。而安永會計師事務所監察整個抽獎過程，以確保活動得獎者均隨機抽出。

問：老人家中獎能否找他人代替玩1分鐘掃貨？

答：可以，並無規限得獎者親自或找他人代玩。

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另外，據百佳在網站上回覆，是次活動收集的個人資料，將在活動結束後30日內銷毀。而登記的資料只包括手機號碼、出生月份及日期，按此或經電話3699 8822可登記，毋須姓名和身份證明。活動有機會贏取100元超市現金劵等優惠。

▲ 大抽獎頭獎為100元百佳現金券及1分鐘免費掃貨。（百佳提供）

▲ 市民只要於網上或電話即可登記抽獎。（百佳提供）

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責任編輯：馬意文