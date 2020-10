【美國大選】福西拒為特朗普背書 不滿遭加入競選廣告

▲ 美國總統特朗普新發布的競選廣告,加入華府傳染病專家福西3月的訪問片段,被質疑是斷章取義。

美國總統大選11月3日舉行,新冠肺炎疫情成為選舉焦點議題。美國總統特朗普新發布的競選廣告,加入華府傳染病專家福西3月的訪問片段,被質疑是斷章取義。福西表示自己當時只是表揚聯邦政府衛生官員努力抗疫,更拒絕為特朗普背書。

特朗普(Donald Trump)團隊上周發布長達30秒的新競選廣告,提到特朗普感染新冠肺炎,旁白聲稱:「特朗普總統正在康復,美國也正在恢復中。」(President Trump is recovering from the coronavirus, and so is America.)旁白又指要美國人共同迎接挑戰,並承諾快速為長者免費提供治療藥物。

廣告其後插入福西(Anthony Fauci)的訪問片段,福西於片中表示:「我無法想像有其他人可做得更多。」(I can't imagine that anybody could be doing more.)

福西是於今年3月接受霍士新聞台採訪時,發表上述言論。他當時是讚揚白宮抗疫小組全天候應對新冠疫情,包括留在白宮舉行大量會議和於深夜仍通電話商討事宜。

福西發聲明表示,有關片段是未經他同意下加入競選廣告,他的評論也只是讚揚衛生官員努力抗疫。福西更強調他任公職近50年生涯中,從未公開支持任何一名政治候選人,暗示他不會為特朗普背書。

但特朗普競選團隊傳訊總監默托(Tim Murtaugh)否認斷章取義,強調上述言論非常準確,是出自福西口中,片段也是取自全國廣播電視採訪,表明福西讚揚特朗普政府的抗疫工作。

