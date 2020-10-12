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【美國大選】福西拒為特朗普背書 不滿遭加入競選廣告

環球政治 12:05 2020/10/12

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美國總統特朗普新發布的競選廣告，加入華府傳染病專家福西3月的訪問片段，被質疑是斷章取義。

美國總統大選11月3日舉行，新冠肺炎疫情成為選舉焦點議題。美國總統特朗普新發布的競選廣告，加入華府傳染病專家福西3月的訪問片段，被質疑是斷章取義。福西表示自己當時只是表揚聯邦政府衛生官員努力抗疫，更拒絕為特朗普背書。

特朗普稱已對新冠病毒免疫 自認比拜登有優勢 【下一頁】

特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）團隊上周發布長達30秒的新競選廣告，提到特朗普感染新冠肺炎，旁白聲稱：「特朗普總統正在康復，美國也正在恢復中。」（President Trump is recovering from the coronavirus, and so is America.）旁白又指要美國人共同迎接挑戰，並承諾快速為長者免費提供治療藥物。

廣告其後插入福西（Anthony Fauci）的訪問片段，福西於片中表示：「我無法想像有其他人可做得更多。」（I can't imagine that anybody could be doing more.）

特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」【下一頁】

美國單日確診創近2個月新高 33州呈上升趨勢 【下一頁】

福西是於今年3月接受霍士新聞台採訪時，發表上述言論。他當時是讚揚白宮抗疫小組全天候應對新冠疫情，包括留在白宮舉行大量會議和於深夜仍通電話商討事宜。

福西發聲明表示，有關片段是未經他同意下加入競選廣告，他的評論也只是讚揚衛生官員努力抗疫。福西更強調他任公職近50年生涯中，從未公開支持任何一名政治候選人，暗示他不會為特朗普背書。

但特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）否認斷章取義，強調上述言論非常準確，是出自福西口中，片段也是取自全國廣播電視採訪，表明福西讚揚特朗普政府的抗疫工作。

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責任編輯：鄭錦玲

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