▲ 【美國大選】英國據報料特朗普輸 約翰遜轉與拜登打好關係

美國大選11月3日舉行，有英媒報道指，英國首相約翰遜的幕僚相信，美國總統特朗普會在美國大選落敗，正轉為與民主黨總統候選人拜登打好關係。早前已有報道指，約翰遜希望特朗普在美國大選落敗，並已與民主黨人接觸，以確保在脫歐與美國有貿易協議。

英國《星期日泰晤士報》報道指，英國首相約翰遜及幕僚參考一系列有關美國大選調查，顯示拜登當選機會高達超過70%，而多個主要民調亦顯示，拜登的支持度領先特朗普。

約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線 【下一頁】

染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消 【下一頁】

報道指，多名主要英國官員已改為與拜登建立關係。英國外相藍韜文（Dominic Raab）近期到訪美國時，曾與民主黨的眾議院議長佩洛西、民主黨參議員孔斯（Chris Coons）等人會面。

報道指，約翰遜政府正急於拉攏拜登，因拜登表明，一旦他當選，會傾向達成美歐貿易協議，多於與英國單獨達成貿易協議。拜登亦曾表明，若約翰遜政府選擇在脫歐上，不遵守北愛爾蘭1998年和平協議，美國不會與英國達成貿易協議。

另外，民調機構YouGov最新民調顯示，61%受訪英國人指希望拜登在美國大選勝出，僅13%受訪者指支持特朗普。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：林嘉莉