  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】英國據報料特朗普輸 約翰遜轉與拜登打好關係

環球政治 12:13 2020/10/12

分享：

【美國大選】英國據報料特朗普輸 約翰遜轉與拜登打好關係

美國大選11月3日舉行，有英媒報道指，英國首相約翰遜的幕僚相信，美國總統特朗普會在美國大選落敗，正轉為與民主黨總統候選人拜登打好關係。早前已有報道指，約翰遜希望特朗普在美國大選落敗，並已與民主黨人接觸，以確保在脫歐與美國有貿易協議。

英國《星期日泰晤士報》報道指，英國首相約翰遜及幕僚參考一系列有關美國大選調查，顯示拜登當選機會高達超過70%，而多個主要民調亦顯示，拜登的支持度領先特朗普。

約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線 【下一頁】

染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消 【下一頁】

報道指，多名主要英國官員已改為與拜登建立關係。英國外相藍韜文（Dominic Raab）近期到訪美國時，曾與民主黨的眾議院議長佩洛西、民主黨參議員孔斯（Chris Coons）等人會面。

報道指，約翰遜政府正急於拉攏拜登，因拜登表明，一旦他當選，會傾向達成美歐貿易協議，多於與英國單獨達成貿易協議。拜登亦曾表明，若約翰遜政府選擇在脫歐上，不遵守北愛爾蘭1998年和平協議，美國不會與英國達成貿易協議。

另外，民調機構YouGov最新民調顯示，61%受訪英國人指希望拜登在美國大選勝出，僅13%受訪者指支持特朗普。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【特朗普確診】特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險
今日
【特朗普確診】特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險
【美國大選】染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消
2020/10/10
【美國大選】染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消
【美國大選】彭斯助攻？拜登蒼蠅拍遭搶購 勁賺273萬（多圖）
2020/10/09
【美國大選】彭斯助攻？拜登蒼蠅拍遭搶購 勁賺273萬（多圖）
【美國大選】特朗普拒絕視像辯論 直指浪費時間
2020/10/09
【美國大選】特朗普拒絕視像辯論 直指浪費時間
【美國大選】醫學期刊破例表態 批特朗普政府抗疫失當
2020/10/08
【美國大選】醫學期刊破例表態 批特朗普政府抗疫失當
選舉 拜登 英國 美國 特朗普 約翰遜

下一篇文章

【美國大選】福西拒為特朗普背書 不滿遭加入競選廣告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

北韓閲兵展示新型洲際和潛射導彈 專家指全球最巨型
北韓閲兵展示新型洲際和潛射導彈 專家指全球最巨型
【歐洲第二波疫情】法國再創單日新高 增2.6萬確診
【歐洲第二波疫情】法國再創單日新高 增2.6萬確診
【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作
【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間12:00）
【特朗普確診】特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」
【特朗普確診】特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」
【美國疫情】單日確診創近2個月新高 33州呈上升趨勢
【美國疫情】單日確診創近2個月新高 33州呈上升趨勢