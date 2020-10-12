【港股追蹤】5隻生物科技股齊爆升　當中3隻再創52周新高

今日生物科技板塊顯著造好，5隻生物科技股齊齊爆上，當中3隻已創52周新高，仲有一隻就逼近52周高位。

藍籌藥明生物(02269)與德琪醫藥合作推進腫瘤新藥研發，暫時最多升5.8%，見214.4元創新高。

另外，百濟新州(06160)亦創新高，最新升4%，見193.1元新高；康龍化成(03759)飆逾近9%，見110.4元新高。

信達生物(01801)公布，國家藥品監督管理局批准信達生物和禮來製藥共同研發的達伯華(利妥昔單抗生物類似藥)在中國上市，成為集團第4個獲得國家藥品監督管理局上市批准的單克隆抗體藥物。曾升8.8%，見66.4元，逼近上市高位。

而康方生物(09926)一口氣公布三頂藥物進展，股價曾升10.7%，見30元為三周高，不過離52周高位就仍有不少距離。

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