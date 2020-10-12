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ETF市場的可持續投資

即市財經 12:00 2020/10/12

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環境、社會和企業管治（ESG）相關投資主題近年越來越受投資者關注，與ESG及可持續發展相關的ETF亦漸成投資市場焦點。本文將探討ESG主題 ETF市場的最新發展，並釐清投資者對ESG的普遍誤解。

ESG主題投資漸受關注

以全球ESG 為主題的ETF市場於過去三年錄得顯著增長，在世界各地以ESG為主題的ETF數量從2018年底的115隻，增加至2020年８月的315隻[1]。同期，以ESG為主題的ETF的資產管理規模（AUM）則從2018年底的170億美元，上升至2020年８月的1,170億美元1。儘管以ESG為 主題的ETF增長強勁，但截至2020年8月底，這類ETF的資產管理規模僅佔全球ETF市場的2％[2]，意味著ESG 主題ETF仍有龐大的發展空間。

香港首隻以ESG為主題的ETF於今年1月上市，投資於綠色能源公司，其資產管理規模於8月底為5.48億港元。此外，首隻以中國A股ESG 為主題的ETF預計將於本月在香港上市，讓投資者能有多一項工具參與中國市場的ESG板塊。

以ESG為主題的投資增長趨勢或將持續。一項投資者調查顯示[3]，香港不少個人投資者在作出投資決定時，會先考慮ESG因素。大部分投資者均關注ESG投資的社會層面，其次是企業管治。然而，亦有一些投資者對ESG的認識仍然有限，大多數不考慮ESG因素的個人投資者都表示對ESG缺乏認識，反映投資者教育的必要。

ESG 和投資表現的關係

有關ESG主題投資的其中一個誤解是「ESG投資收益較低」，但數據顯示[4]，將ESG因素融入企業營運或有助提高公司利潤和投資回報：一份研究報告匯集了超過2,000項有關ESG的研究報告，發現有近50％的研究報告皆反映ESG與公司財務業績之間存在正比關係。ESG投資或可產生額外回報，可能是ESG企業營運政策所帶來的優勢，例如更忠誠的員工、更高的生產率、減少浪費和更高的資源運用效益。

選擇ESG主題ETF可注意定性評估和ESG評分

ETF市場上出現越來越多以ESG為主題的產品，在選擇最合適產品時，投資者首先應須辨別有關ETF的ESG主題，例如關注氣候變化的投資者或相對重視環境因素，而希望投資於對社會負責的公司的投資者可考慮社會因素。

除了以上定性（qualitative）評估外，投資者亦應注意量化層面，例如ESG評分，以查核該產品有否在投資過程中真正納入ESG因素。詳情請參閱指數供應商所提供的指數編制方法。投資者還應留意ETF發行商在招股書上的訊息披露，例如最大持倉，以監察基金經理有否在證券篩選過程採用ESG標準，即只將符合ESG要求的公司納入ETF投資組合。

以ESG為主題的ETF的發展尚處於早期階段，但隨著投資者對可持續投資的認識提升，加上監管披露的要求更趨嚴謹，以ESG為主題的ETF的增長潛力正不斷提升。

與一般投資產品一樣，以ESG為主題的ETF涉及投資風險，無法保證獲利。此外，ETF涉及的風險包括（但不限於）交易價格高於或低於資產淨值、交易對手風險（合成ETF）及追蹤誤差等。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解相關風險，量力而為。

 

[1] 資料來源：Morningstar

[2] 資料來源：ETFGI

[3] 根據香港交易所在2019年進行的一項線上調查的數據。1,000名活躍個人投資者（全部為香港居民）參與了該項調查。

[4] 研究由Gunnar Friede、Timo Busch和Alexander Bassen進行，結合了1970年代至2014年間進行的約2,200項研究結果。https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917?mod=article_inline&#

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所交易所買賣產品主管

氣候暖化 基金 ETF A股 投資產品 可持續投資 財富及資產管理 香港 港元 美元

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