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Google推首部5G旗艦手機　未正式上市已缺貨

科技 11:30 2020/10/12

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將於本周四（15日）上市的Pixel 5旗艦手機，提前在歐洲等地開放預售。有外媒報道指出，目前Pixel 5在多個國家及地區的線上網站已顯示缺貨。

Google近年推出Pixel中階系列手機，一直受到不少歐美地區消費者喜愛。早前，官方宣布，將在本周四（15日）上市的Pixel 5旗艦手機，已提前在歐洲等地開放預售。有外媒報道指出，Pixel 5尚未正式上市，目前多個國家及地區的線上網站已顯示缺貨，反映新機極受歡迎。

Google於本年9月份，正式推出首款支援5G網絡的旗艦手機，Pixel 5搭載Snapdragon 765G晶片。手機配備4,000mAh 電池容量，設有8GB RAM＋128GB儲存版本，產品定價為 699 美元（約5,418港元）。

＜＜【Google Pixel】Pixel 5採生物樹脂塗層　鋁金屬機身可無線充電

＜＜【iPhone 12】5G iPhone即將登場　近日哪些5G新機可做對手？

據報道指出，現時Pixel 5在Google線上商店中顯示為缺貨。而法國、德國、愛爾蘭及英國等地的消費者，已無法透過官方線上網站預購。不過，美國及加拿大買家仍可在線上預購，預計發貨日期為10月29日。

Pixel 5尚未正式上市已出現缺貨情況，對於Google而言，或是意料之外。早前官方表示，Google Pixel 5不會在本港上市，但會在美國，英國、日本及台灣等9個市場中推出。

責任編輯：李寶如

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