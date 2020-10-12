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【中芯股價】中芯飈逾一成　傳N+1芯片流片測試獲通過

即市財經 11:29 2020/10/12

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所謂「N＋1」工藝是中芯國際在第一代先進工藝14nm量產之後的第二代先進工藝的代號。

內地一站式IP和定制芯片企業芯動科技發布消息指，已完成全球首個基於中芯國際(00981)FinFET N+1先進工藝的芯片流片和測試，所有IP全自主國產，功能一次測試通過。 中芯國際股價現飈逾1成，最新報20.45元，成交額15億元。

其他半導體股份亦造好，華虹半導體(01347)現升逾9%，報30.35元；上海復旦(01385)現升4.6%，報16.38元。

所謂「N＋1」工藝是中芯國際在第一代先進工藝14nm量產之後的第二代先進工藝的代號。根據中芯國際聯席CEO梁孟松博此前公佈的信息顯示，的N＋1工藝和現有的14nm工藝相比，性能提升了20%，功耗降低了57%，邏輯面積縮小了63%，SoC面積減少了55%。從邏輯面積縮小的數據來看，與7nm工藝相近。

隨著制程不斷進步，中芯國際沿用的 DUV 深紫外光刻機已經無法滿足精度的要求，去年 中芯欲向荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML） 購買 EVU 光刻機但受到美國阻撓，令中國知道核心技術的重要性，為降低美國對中國半導體行業的打撃，中芯國際正進行去美國化計劃，在年底前在完全不使用外國技術及設備下，實現全國產技術的 40nm 晶片試產，並且期待在 3 年內生產更先進的 28nm 制程，期望在技術上可做到自給自足。

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編輯：吳敏芳

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