  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過

即市財經 12:10 2020/10/12

分享：

所謂「N＋1」工藝是中芯國際在第一代先進工藝14nm量產之後的第二代先進工藝的代號。

內地一站式IP和定制晶片企業芯動科技發布消息指，完成全球首個基於中芯國際 （00981） FinFET N+1先進工藝的晶片流片和測試，所有IP全自主國產，功能一次測試通過。受惠N+1技術突破消息，中芯國際股價現半日大升逾1成，中午報20.85元，成交額19.8億元。

其他半導體股份亦造好，華虹半導體 （01347） 現升近9%，中午報30.15元；上海復旦 （01385） 現升4%，報16.3元。

N+1工藝號稱可與7納米工藝看齊

所謂「N＋1」工藝是中芯國際在第一代先進工藝14nm量產之後的第二代先進工藝的代號。

根據中芯國際聯席CEO梁孟松博此前公佈的信息顯示，N＋1工藝和現有的14nm（納米）工藝相比，性能提升20%，功耗降低57%，邏輯面積縮小63%，SoC面積減少55%。從邏輯面積縮小的數據來看，與7nm工藝相近。

毋須使用EUV光刻機成關鍵

隨著制程不斷進步，中芯國際沿用的DUV深紫外光刻機已經無法滿足精度的要求，去年 中芯欲向荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML） 購買EUV光刻機但受到美國阻撓，令中國知道核心技術的重要性。據早前科技媒體報告，N+1工藝毋須使用EUV技術，令其成為內地晶片生產的希望。

為降低美國對中國半導體行業的打撃，中芯國際正進行去美國化計劃，在年底前在完全不使用外國技術及設備下，實現全國產技術的40nm晶片試產，並且期待在3年內生產更先進的28nm制程，期望在技術上可做到自給自足。

相關文章：

【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升4.8%　中芯國際大升近一成

【台積電TSMC】台積電傳獲英特爾訂單 股價漲4%破頂 市盈率仍低過中芯

【中芯國際】標普將中芯國際信貸評級列「負面觀察」

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

香港股票 中芯國際（00981） 晶片

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨微升4點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升近500點　習近平南巡深圳概念股炒上（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今日（12日）下午1時起登記（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今日（12日）下午1時起登記（附詳情及連結）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市