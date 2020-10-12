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【新冠病毒】生命力頑強 研究指光滑表面可存活28日

環球社會熱點 11:27 2020/10/12

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【新冠病毒】生命力頑強 研究指光滑表面可存活28日

新型冠狀病毒疫情持續，民眾普遍加強防疫，多了人以酒精消毒手機等物品，是否真的有必要？研究顯示，新冠病毒存活能力驚人，可在鈔票、手機屏幕等的表面，生存長達28日，較外界想像的更久。

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【新冠疫情】專家倡任年輕人中招建立群體免疫 僅保護老弱【下一頁】

澳洲聯邦科學工業研究組織（CSIRO）的研究顯示，在手機屏幕玻璃、紙或塑膠的鈔票上，若將溫度保持在攝氏20度，並保持陰暗，新冠病毒可生存28日。而同樣條件下，流感病毒可生存17日。

研究亦發現，新冠病毒對炎熱環境的耐受性低，在攝氏40度的平面上停留不足24小時，便會失去傳染性；另外，物件的光滑程度亦有影響，在布等多孔的不平表面，14日內會失去傳染性。

研究結果已在期刊Virology Journal上刊登，惟有專家對病毒可存活28日的有保留，質疑講法製造不必要恐慌。

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卡的夫大學（Cardiff University）教授Ron Eccles指出，有關實驗沒有使用人體黏液，惟病毒一般由咳嗽或打噴嚏，透過人體黏液散播到不同表面，而人體黏液含大量白細胞，可產造抗病毒物質，對病毒來講是很差的環境，相信令病毒生存時間降至只得數小時，而非數以日計。

責任編輯：林建忠

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