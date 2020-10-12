【英國疫情】擬推三層封鎖措施 利物浦酒吧或停業半年

英國疫情持續，其中利物浦市確診新冠肺炎個案急增。有英國媒體報道指，英國政府計劃在英格蘭各區實施「三層」（tier three）封鎖計劃，利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）恐需實施最嚴厲的第三級，酒吧、健身室等料需關閉半年。

英格蘭首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）周日形容，英國疫情處於「轉捩點」（tipping point），但英國政府與民眾可以攜手合作，避免3月新冠疫情在英國大爆發時情況再現。

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英國《天空新聞》報道指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）會於今日稍後主持緊急應變小組（Cobra）會議，其後再在國會公布「三層」封鎖計劃。在「三層」封鎖計劃下，料把英國各區分為中度、高度與極高等三項警示級別。

英國《衛報》報道指，在中度警示級別下，料該區僅需實行僅適用於全國的措施，例如6人限聚令、餐廳、酒吧晚上10時起宵禁，及現行有關口罩與社交距離的措施。

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在高度警示級別下，料該區需實行禁止探訪、禁止於酒吧或餐廳與家人以外者見面；在極高警示級別下，預計酒吧將被迫關閉。

《天空新聞》指，利物浦、曼徹斯特恐需實施極高警示級別，酒吧、體育館、賭場博彩公司預計將在周三關閉，而餐廳、學校及大學將保持開放，措施料維持半年。

報道指，利物浦截止10月4日兩周，其感染率為全國第二高。利物浦共新增4,593宗新冠肺炎個案，即相等於在每10萬人中有928.2人感染新冠肺炎。

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責任編輯：林嘉莉