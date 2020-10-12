【英國疫情】三級制封鎖措施 利物浦酒吧周三起停業

英國疫情持續，政府宣布在英格蘭各區實施3級制封鎖措施，利物浦被列入最嚴厲的非常高警示級別，酒吧、健身室等需要關閉，周三起實施。3級制封鎖措施下，英格蘭不同地區將分為中度、高度及非常高3項警示級別。

首相約翰遜（Boris Johnson）周一主持緊急應變小組（Cobra）會議後，在國會公布3級制封鎖措施，並會為受影響地區按分級提供不同程度的財政支援，但重申政府沒有第二次全國封城的計劃。

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第一級為中度（medium）警示級別，該區只須實施現時適用於全國的措施，如6人限聚令、餐廳及酒吧晚上10時起宵禁，以及有關口罩與社交距離的措施。

第二級為高度（high）警示級別，該區需實行禁止探訪、禁止於酒吧或餐廳與家人以外者見面，以阻止來自不同家庭的人於室內聚集。

第三級的非常高（very high）警示級別下，除了禁止探訪外，賭場、酒吧、咖啡店、健身室、娛樂場所將被迫關閉，並禁止居民離開該區域外遊，外地到訪者亦不准過夜。酒吧若能以餐廳形式營業，則可與餐廳一樣繼續營業。學校、辦公室、商店會繼續開放。

多名國會議員率先於Twitter披露自己所屬地區的情況，利物浦（Liverpool）因應近期疫情惡化，一如預期被列入極高警示級別。大曼徹斯特（Greater Manchester）、伯明翰（Birmingham）及諾丁漢郡（Nottinghamshire）則為高度警示級別。

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截至10月8日的1周，中部城市諾丁漢的感染率為全國最高，合共新增2,763宗個案，即相等於每10萬人有830人感染，遠高於前一周的314.5人。

其次為諾斯利（Knowsley）的669.5人，同屬默西賽德郡（Merseyside）的利物浦以598.5人排名第3。

年初為應對疫情而設立的南丁格爾醫院（NHS Nightingale hospitals），已於曼徹斯特、森德蘭（Sunderland）及哈羅蓋特（Harrogate）作好準備，以接收大量病人。

英格蘭首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）周日形容，英國疫情處於「轉捩點」（tipping point），但英國政府與民眾可以攜手合作，避免3月新冠疫情在英國大爆發時情況再現。

責任編輯：林嘉莉、嚴智勇