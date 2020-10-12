【iPhone12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求　若加價供應鏈股升勢挫

▲ 天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成。

蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。他又預設三個情境，若iPhone 12售價低於iPhone 11的699美元，料蘋果供應鏈的股價將持續上漲。

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市傳iPhone 12系列共會4機款型，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max。

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iPhone 12傳聞外型曝光

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郭明錤預計，5.4吋的iPhone 12 mini 、6.1吋三鏡頭的iPhone 12、iPhone 12 Pro ，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max的出貨比重分別為20%至25%、40%至45%、15%至20%，以及15%至20%。

他稱，雖然iPhone 12 mini的售較低，但可能無法滿足大眾對大屏幕的需求，而iPhone 12 Pro及Pro Max規格高、售價亦較高，故iPhone 12出貨量比重在全系列中最高合理。

他續指，iPhone 11在今年上半年佔iPhone 11系列整體出貨約70%至75%，反映售價是成功關鍵。雖5G是12系列的硬體最大升級，但5G服務尚未普及，因此售價依舊是影響12系列需求的重點因素。

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郭明錤對於相關供應鏈走勢假設3種情境。

（1） 若iPhone 12售價低於699美元，iPhone新機發佈會後供應鏈股價將持續上漲； （2） 若iPhone 12售價較iPhone 11高於100美元內，新機發佈會後，部分投資人可能先行獲利，並採取觀望態度並等待預購結果； （3） 若iPhone 12售價較iPhone 11高100美元以上，新機發佈會後供應鏈股價或會修正。

他又補充，iPhone12系列今年第4季零組件出貨量約8000至8500萬支，高於iPhone 11的7500萬支，惟初期由於供應緊張，或錯失歐美旺季需求，而且需求是否會遞延到明年首季還待觀察，故第4季零組件出貨量預測無法反映真實需求情況。

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編輯：袁諾曦