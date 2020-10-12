【iPhone 12】郭明錤：iPhone 12售價決定需求　3情境分析供應鏈走勢

上一篇文章
【中芯股價】中芯飈逾一成 傳N+1芯片流片測試獲通過
蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，料將會發布iPhone 12系列。天風證券分析師郭明錤預期，6.1吋iPhone 12出貨量高於其他機款，比重或達4成，指出iPhone 12系列的需求關鍵為售價。他又預設三個情境，若iPhone 12售價低於iPhone 11的699美元，料蘋果供應鏈的股價將持續上漲。
香港將推出iPhone年年半價換新iPhone服務？詳情看【下一頁】
市傳iPhone 12系列共會4機款型，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max。
一文看清市傳iPhone 12系列4款機型售價，詳情看【下一頁】
iPhone 12傳聞外型曝光
郭明錤預計，5.4吋的iPhone 12 mini 、6.1吋三鏡頭的iPhone 12、iPhone 12 Pro ，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max的出貨比重分別為20%至25%、40%至45%、15%至20%，以及15%至20%。
他稱，雖然iPhone 12 mini的售較低，但可能無法滿足大眾對大屏幕的需求，而iPhone 12 Pro及Pro Max規格高、售價亦較高，故iPhone 12出貨量比重在全系列中最高合理。
他續指，iPhone 11在今年上半年佔iPhone 11系列整體出貨約70%至75%，反映售價是成功關鍵。雖5G是12系列的硬體最大升級，但5G服務尚未普及，因此售價依舊是影響12系列需求的重點因素。
新iPhone下周登場 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？詳情看【下一頁】
郭明錤對於相關供應鏈走勢假設3種情境。
（1） 若iPhone 12售價低於699美元，iPhone新機發佈會後供應鏈股價將持續上漲；
（2） 若iPhone 12售價較iPhone 11高於100美元內，新機發佈會後，部分投資人可能先行獲利，並採取觀望態度並等待預購結果；
（3） 若iPhone 12售價較iPhone 11高100美元以上，新機發佈會後供應鏈股價或會修正。
他又補充，iPhone12系列今年第4季零組件出貨量約8000至8500萬支，高於iPhone 11的7500萬支，惟初期由於供應緊張，或錯失歐美旺季需求，而且需求是否會遞延到明年首季還待觀察，故第4季零組件出貨量預測無法反映真實需求情況。
相關文章：【5G】全球5G手機今年銷量料達2.5億部 蘋果iPhone、華為、三星佔三分二
【小米股價】華為拆售榮耀應對美制裁？ 郭明錤：小米衝擊最大、華為據稱無意考慮（第三版）
【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈
編輯：袁諾曦