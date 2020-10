【特朗普確診】特朗普稱已免疫 自認比拜登有優勢

美國總統大選11月3日舉行,總統特朗普確診新冠肺炎後不足兩周,就恢復公開活動。特朗普聲稱已對新冠肺炎病毒免疫,自認比民主黨總統候選人拜登更有優勢。但Twitter指特朗普的帖文違規,在帖文加上警告標籤。

特朗普(Donald Trump)周日(11日)接受霍士新聞台訪問,表示「一旦你康復,你就會免疫。」(Once you do recover, you’re immune.)特朗普更表示他不必像對手一樣躲藏在地下室(doesn't have to hide in a basement like his opponent),認為他比對手拜登(Joe Biden)更有優勢。

特朗普也表示,他不清楚免疫力可持續多長時間,指出時間或長或短,甚至可持續一生。他再次強調自己已對病毒免疫,更形容自己發出具保護力的光芒(protective glow)。

特朗普再於社交媒體Twitter發文,表示自己已獲白宮醫生完全肯定他對病毒免疫,也不會傳染給他人。但Twitter將這則帖文加上警告標籤,指帖文内容涉及散播疫情的誤導及潛在有害信息,限制用戶轉發。

特朗普周末宣布已停止服藥,於白宮露台發表簡短演說,並在演說期間除下口罩。特朗普的主診醫生康利(Sean Conley)發表備忘錄,指特朗普目前已無傳播新冠病毒的風險,但未證實特朗普已對新冠病毒呈陰性反應。

