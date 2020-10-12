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【特朗普確診】特朗普稱已免疫 自認比拜登有優勢

環球社會熱點 10:47 2020/10/12

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美國總統大選11月3日舉行，總統特朗普確診新冠肺炎後不足兩周，就恢復公開活動。特朗普聲稱已對新冠肺炎病毒免疫，自認比民主黨總統候選人拜登更有優勢。但Twitter指特朗普的帖文違規，在帖文加上警告標籤。

特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險 【下一頁】

特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日（11日）接受霍士新聞台訪問，表示「一旦你康復，你就會免疫。」（Once you do recover, you’re immune.）特朗普更表示他不必像對手一樣躲藏在地下室（doesn't have to hide in a basement like his opponent），認為他比對手拜登（Joe Biden）更有優勢。

特朗普也表示，他不清楚免疫力可持續多長時間，指出時間或長或短，甚至可持續一生。他再次強調自己已對病毒免疫，更形容自己發出具保護力的光芒（protective glow）。

美國單日確診創近2個月新高 33州呈上升趨勢 【下一頁】

特朗普再於社交媒體Twitter發文，表示自己已獲白宮醫生完全肯定他對病毒免疫，也不會傳染給他人。但Twitter將這則帖文加上警告標籤，指帖文内容涉及散播疫情的誤導及潛在有害信息，限制用戶轉發。

特朗普周末宣布已停止服藥，於白宮露台發表簡短演說，並在演說期間除下口罩。特朗普的主診醫生康利（Sean Conley）發表備忘錄，指特朗普目前已無傳播新冠病毒的風險，但未證實特朗普已對新冠病毒呈陰性反應。

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責任編輯：鄭錦玲

特朗普聲稱已對新冠肺炎病毒免疫，自認比民主黨總統候選人拜登更有優勢。

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