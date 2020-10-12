【平行時空】大圍新盤人人搶　中環甲廈無人要　空置率更創海嘯後新高

新世界（00017）旗下大圍站上蓋住宅項目「柏傲莊」全城關注，睇示位更要等8小時，短短兩日已錄逾7,000認購登記，以首批180伙單位計，超額認購近38倍，約39人爭1伙。雖然住宅人人搶，惟商廈市況慘淡，中環甲廈空置率更創海嘯後新高。

美聯工商舖資料研究部資料顯示，上月中環甲廈空置率急升至7.2%，創2008金融海嘯後新高，而租金年內亦跌近24%。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥說，空置率依未見頂，預計會進一步上升。

報告指出，證監會上月由中環遷至港島東，以致中環甲廈增加十多萬平方呎的交吉樓面，終致空置率升至7.2%，而中區（包括上環、中環及金鐘）空置率也升至7.3%，同創金融海嘯後新高。

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空置率上升，租金有下調壓力，上月指標甲廈租金按月再跌0.1%，已連跌15個月，年內則跌19.7%，跌幅驚人。值得留意的是，中環甲廈輸大市，年內累跌23.8%，最新平均呎租僅約63.7元。報告又指，由於經濟疲弱，加上政治環境不明朗，部分外資機構決定放售旗下商廈物業，包括一間日資金融機構有意放售持有的金鐘甲廈物業，而香港美國商會據報早前也放售旗下寫字樓物業。

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美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥說，經濟持續疲弱，加上政治環境不明朗，企業對於寫字樓的需求減少，加上中環租金貴，近年不少企業都有意「去中環化」，節省成本，令到該區近月空置率急升，租金亦因此持續跌。他續說，經濟仍未好轉，何時通關尚未知，加上中環陸續有甲廈租戶的租約屆滿，相信短期內中區空置率仍會上升，租金仍較疲弱。

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