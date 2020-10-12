【搵工熱話】網友推薦「筍工」 竹篙灣做行政助理月入近 1.7萬元

討論區上有不少網友大呻失業搵工難，有網友就舖出一份臨時「筍工」，叫失業「巴打」不妨去試試。「筍工」職銜叫行政助理，月薪16,565元，但要去到大嶼山竹篙灣隔離營。工作是處理人員進出紀錄及數據輸入，為隔離人員訂購餐點及日用品，接聽熱線電話，安排清潔機器，提供後勤及行政支援。

要求不高，中六程度，講廣東話，懂普通話優先，英語良好，略識讀寫中文和英文，中英文打字，基本電腦手操作。

返工要輪班，早上7時至下午4時或者下午1：30至晚上10:30 ，每日9小時，每週返5天，但未必放月周六日，要輪休，為期3個月。但不論打10號風球或黑雨等一律都要返工，不過就有穿梭巴士接送。

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責任編輯：鄭靜珊