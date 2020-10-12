【施政報告】習近平南巡深圳　林鄭押後施政報告至11月底前、月內訪京爭政策支持

▲ 習近平南巡深圳，與港發布施政報告撞期，林鄭月娥宣布押後宣讀，並會在月內訪京磋商爭取政策支持。

中國國家主席習近平本周南下，周三（14日）參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並發表講話，港府原訂同日發布新年度《施政報告》。林鄭月娥今早（12日）宣布押後公布《2020年施政報告》，發布日期取決於內地部委磋商，爭取11月底前發布。她周一將率團參與周三的深圳參與經濟特區建立40周年慶祝大會，並稱目前未有安排與習近平會面。

林鄭月娥稱，經過疫情，香港社會期盼經濟走出困境、保住就業，而內地經濟從疫情V型反彈，香港復甦需與內地加強合作。

她表示，早前已疏理一系列措施，需要中央支持，本月下旬到北京，與相關部委研究，取得中央指示。林鄭月娥補充，有關內容是經濟和民生為主，特別會聚焦通關、金融、創科發展。

林鄭月娥稱，新年度《施政報告》若獲更多中央支持會更為具體，「主動或被動（押後宣讀）視乎睇法，我認為是非常主動」，重申決定是為香港好。

林鄭月娥稱：「不是拖到今日才決定」，而是香港需要更大力度支持復甦，內地周末通知她到北京磋商，因此有此決定，並強調對方對港府建議反應正面。

她表示，今日就會率團到深圳出席經濟特區建立40周年慶祝大會，隨團人員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒和特首辦主任陳國基。

相關文章：

【開市9點半】9點半開市前攻略 習近平南下深圳

【大灣區】深圳改革試點方案﹕建設大灣區數據交易平台

深圳改革試點﹕重提支持深交所創業版推CDR

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：麥德銘