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【施政報告】習近平南巡深圳　林鄭押後施政報告至11月底前、月內訪京爭政策支持

即市財經 11:50 2020/10/12

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習近平南巡深圳，與港發布施政報告撞期，林鄭月娥宣布押後宣讀，並會在月內訪京磋商爭取政策支持。

中國國家主席習近平本周南下，周三（14日）參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並發表講話，港府原訂同日發布新年度《施政報告》。林鄭月娥今早（12日）宣布押後公布《2020年施政報告》，發布日期取決於內地部委磋商，爭取11月底前發布。她周一將率團參與周三的深圳參與經濟特區建立40周年慶祝大會，並稱目前未有安排與習近平會面。

林鄭月娥稱，經過疫情，香港社會期盼經濟走出困境、保住就業，而內地經濟從疫情V型反彈，香港復甦需與內地加強合作。

她表示，早前已疏理一系列措施，需要中央支持，本月下旬到北京，與相關部委研究，取得中央指示。林鄭月娥補充，有關內容是經濟和民生為主，特別會聚焦通關、金融、創科發展。

林鄭月娥稱，新年度《施政報告》若獲更多中央支持會更為具體，「主動或被動（押後宣讀）視乎睇法，我認為是非常主動」，重申決定是為香港好。

林鄭月娥稱：「不是拖到今日才決定」，而是香港需要更大力度支持復甦，內地周末通知她到北京磋商，因此有此決定，並強調對方對港府建議反應正面。

她表示，今日就會率團到深圳出席經濟特區建立40周年慶祝大會，隨團人員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒和特首辦主任陳國基。

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編輯：麥德銘

經濟 賀一誠 林鄭月娥 習近平 施政報告 經濟特區 深圳

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