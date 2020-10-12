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【習近平南巡】深圳概念股熱炒　騰訊見1個月高

即市財經 09:59 2020/10/12

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國家主席習近平南下深圳，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革等，深圳概念股今早炒高。

國家主席習近平南下深圳，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革等，深圳概念股今早炒高。截至上午9時41分，深圳控股 （00604） 飈7%，報2.57元，成交額1685萬元；深圳國際 （00152） 升7%，報13.42元，成交額2863萬元。另外，深圳高速公路 （00548） 最新報7.01元，升4.3%。

總部位於深圳的騰訊 （00700） 及比亞迪 （01211） 分別升2.2%及2%，騰訊盤中高見553.5元，創1個月高：比亞迪最新報124.9元。另外，平保 （02318） 最新報82.85元，升2.5%。招商局 （00144） 最新報8.57元，微升0.9%。中興(00763)最新報19.64元，升3.8%。

深圳業務佔比重的佳兆業 （01638） 現升5.2%，報4.24元。

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編輯：吳敏芳

香港股票 佳兆業集團（01638） 中國平安（02318） 比亞迪股份（01211） 騰訊控股（00700） 香港 深圳 習近平 深圳控股（00604） 深圳國際（00152）

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