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【習近平南巡】深圳概念股熱炒　深圳控股全日升逾8%

即市財經 09:59 2020/10/12

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國家主席習近平南下深圳，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革等，深圳概念股今早炒高。

國家主席習近平南下深圳，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革等，深圳概念股今日熱高。深圳控股（00604)全日飈8.3%，收報2.6元，盤中高見2.64元，成交額7925萬元；深圳國際 （00152） 升6.2%，收報13.3元，成交額1.95億元。另外，深圳高速公路（00548）收報6.95元，升3.4%。

總部位於深圳的騰訊 （00700） 及比亞迪 （01211） 分別升3.2%及5.4%，騰訊收報557元，創1個月高，以全日最高位收市：比亞迪收報129元。另外，平保（02318）收報82.25元，升1.8%。招商局（00144）收報8.53元，微升0.5%。中興(00763)收報19.98元，升5.6%。

深圳業務佔比重的佳兆業 （01638） 升3.2%，報4.16元。

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編輯：吳敏芳

香港股票 佳兆業集團（01638） 中國平安（02318） 比亞迪股份（01211） 騰訊控股（00700） 香港 深圳 習近平 深圳控股（00604） 深圳國際（00152）
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