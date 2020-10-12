【習近平南巡】深圳概念股熱炒 深圳控股全日升逾8%
即市財經 09:59 2020/10/12
國家主席習近平南下深圳，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革等，深圳概念股今日熱高。深圳控股（00604)全日飈8.3%，收報2.6元，盤中高見2.64元，成交額7925萬元；深圳國際 （00152） 升6.2%，收報13.3元，成交額1.95億元。另外，深圳高速公路（00548）收報6.95元，升3.4%。
總部位於深圳的騰訊 （00700） 及比亞迪 （01211） 分別升3.2%及5.4%，騰訊收報557元，創1個月高，以全日最高位收市：比亞迪收報129元。另外，平保（02318）收報82.25元，升1.8%。招商局（00144）收報8.53元，微升0.5%。中興(00763)收報19.98元，升5.6%。
深圳業務佔比重的佳兆業 （01638） 升3.2%，報4.16元。
【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯：吳敏芳