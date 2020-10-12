【新股IPO】滄港鐵路2169即日起招股　入場費4444元

▲ 河北省鐵路營運商滄港鐵路於周一（12日）至周四（15日）中午招股，入場費為4444.34元。。

河北省鐵路營運商滄港鐵路 （02169） 計劃發售2.5億股，10%為公開發售。滄港鐵路今日（12日）起至周四（15日）中午公開招股，招股價介乎0.85至1.1元，集資最多2.75億元，一手4000股，入場費為4444.34元。滄港鐵路預計周四定價，10月23日掛牌。獨家保薦人為創陞融資。

滄港鐵路為河北省地方鐵路營運商，提供東行和西行鐵路貨運服務和其他輔助服務，包括裝卸、道路貨運、專用線的營運、維修和保養、鐵路路基及其他鐵路設施建設等。

2017年至2019年滄港鐵路收益分別約為3.5億、3.9億及3.8億元（人民幣，下同），純利則分別錄得約 8043.9萬、8170.6萬及7019.4萬元。截至今年5月底止首5個月，公司收益按年增1.1%至1.5億元，純利則增加16%至2943.1萬元。

滄港鐵路表示，是次集資所得款項約63%將用於建設兩條新的鐵路支線、約20%用於升級及改造基本的基礎設施，其餘則用作償還到期的銀行貸款、結算購買邯黃線聯絡線所佔用土地及渤海西站所佔用土地的土地使用權的部分應付款項，以及營運資金。

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編輯：袁諾曦