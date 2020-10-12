【防疫不鬆懈】澳洲研究新冠病毒 於紙鈔票、手機屏幕存活28天

各病毒研究機構都希望找出新冠病毒的傳染性，其中之一是它在不同環境下的生存期，可以更準確預測和減慢病毒傳播。

今年4月港大就發現新冠病毒在外科口罩可存活7天，在衣服可存活2天，病毒在高溫環境在37℃的環境下可存活2日，溫度升至56℃則只可存活30分鐘，因此呼籲公眾不要重用口罩。

近日澳洲科研機構「英聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）轄下頂級生物安全實驗室澳洲疾病預防中心（ACDP）在《病毒學期刊》發表新研究，發現新冠病毒的存活期可以更長。新型冠狀病毒在實驗室條件、攝氏20度下，在紙鈔票、手機屏幕和不鏽鋼等表面可以存活28天；但在攝氏40度，24小時就不再有傳染性。研究顯示新冠肺炎比流感病毒更頑強。

但有些專家質疑，該項實驗在免卻紫外線的黑暗實驗室中進行，而紫外線已被證實可以殺死病毒，對病毒停留在物品表面傳播所構成的威脅有保留。反而感染者咳嗽、打噴嚏或說話時噴出的飛沫，才是最大的威脅。

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責任編輯：鄭靜珊