【人民幣走勢】人幣中間價大幅高開670點子報6.7126　外滙風險準備金率今日起降為0(第二版)

▲ 人民幣滙價下跌，離岸人民幣(CNH)最新報6.7293，跌逾400點子，盤中一度跌穿6.74，低見6.7412，日內跌逾500點子。

人民銀行周六（10日）公布，決定自10月12日起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從20%下調為0，意味著官方確認人民幣貶值壓力和風險已經減小，故將這一滙率調控工具回歸中性。人民幣滙價下跌，離岸人民幣(CNH)最新報6.7293，跌逾400點子，盤中一度跌穿6.74，低見6.7412，日內跌逾500點子。分析相信，人民幣短期回調可能性較大，短期或試6.80元附近。

惟人民幣兌美元中間價今早大幅高開，今日報6.7126，較上交易日上調670點子，為去年4月23日以來近一年半高位。

人行在2015年10月，為應對滙改帶來的人民幣跌浪，首次引入遠期售滙業務的外滙風險準備金，主要目的是增加投機者遠期購滙的成本，減少套利。此舉預計對近期不斷積累的人民幣多頭造成短期心理衝擊，短期內將給人民幣帶來回調的壓力，但或難

改變人民幣中期升勢。

上周五內地黃金周假期後首日交易，境內外人民幣在國際市場樂觀情緒加持下大幅走高，兌美元雙雙升破6.70水平，在岸人民幣當日收盤走升1.6%, 創下逾13年最大單日漲幅。

上一次中國央行將外滙風險準備金率歸零是2017年9月，在那之前人民幣連續數月走強，而調整後的3周，人民幣即期出現一波約2.6%的回落，此後陷入整固，至年底才再重拾漲勢。

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編輯：吳敏芳

(第二版加入人民幣兌美元中間價)