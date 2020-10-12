【港股市況】恒生指數早段升逾300點　美團升逾4%創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新`

美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，道指升161點。習近平本周前往深圳出席深圳經濟特區成立40周年慶典，內地昨印發深圳改革試點方案。恒指高開98點，開報24217點，早段升幅擴大至逾300點。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09︰57】陽光能源 （00757） 升2成，破頂高見0.255元。

【09︰45】中芯 （00981） 升逾6%，高見19.78元。

【09︰42】深圳控股 （00604） 升幅擴至7.1%；深圳國際 （00152） 升6.7%。

【09︰41】大市升幅擴大至逾300點，恒生指數升322點，報24441點。

【09︰38】美團點評 （03690） 升逾4%，高見281.4元創新高。

【09︰37】市場觀望美國金融制裁名單，料最快今晚公布，滙豐 （00005） 逆市跌0.8%；渣打 （02888） 跌0.9%。

【09︰35】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升1.1%，未受報道指有美國國會議員促請華府介入，阻止螞蟻集團在中港同步上市消息影響。騰訊 （00700） 升1.7%；美團點評 （03690） 升2.7%；小米 （01810） 升1.4%。

【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市

【09︰32】大市升幅擴大至逾200點，恒生指數報24326點，升207點。

【09︰21】恒指高開98點，開報24217點。深圳概念股造好，深圳控股 （00604） 升5.8%；深圳國際 （00152） 升近4%。

【09︰16】人民幣中間價報6.7126，上調670點子。

【09︰13】即月期指開報24170點，升131點或0.5%。

【09︰03】人行今日不開展逆回購操作，當日實現淨回籠600億元人民幣。

【09︰00】【人民幣下跌】離岸人幣曾跌逾500點子穿6.74 外滙風險準備金率今日起降為0

【08︰49】恒指黑期升139點，報24218點；道指期貨跌35點，報28483點。

【08︰30】中金 （03908） 公布，計劃在上海的IPO中發行至多4.586億股A股，發行股份數量佔發行後總股本的比例不超過9.50%，全部為公開發行新股。

中金計劃在上海IPO發行至多4.586億股A股

【08︰00】高銀金融遭德意志信託（香港）提清盤呈請

【07︰45】滙豐 （00005） 折合報31.2元，跌0.25元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報549.79元，升10.29元或1.9%。

【07︰30】美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，報道指白宮將提出總值1.8萬億美元的紓困方案，道指升161點或0.57%，報28586點 ； 標指收報3477點，升30點或0.88%；納指收報11579點，升158點。

港股ADR收報24272點，升153點或0.6%。恒指夜期收市升177點，收報24216點，高水97點。

道指上周五升161點港股ADR升153點 紐約期金升1.6%

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責任編輯︰梁浩碩