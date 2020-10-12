【港股市況】恒生指數半日升近500點　習近平南巡深圳概念股炒上（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新`

美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，道指升161點。習近平本周前往深圳出席深圳經濟特區成立40周年慶典，內地昨印發深圳改革試點方案。恒指高開98點，開報24217點，其後升幅擴大，半日升近500點。

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焦點新聞︰

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【施政報告】習近平周三南巡深圳 施政報告傳押後、林鄭11時半見傳媒

即市走勢︰

【12︰00】恒指中午收報24608點，升489點。深圳概念股炒上，騰訊 （00700） 升逾2%；美團點評 （03690） 升逾3%曾創新高；中芯國際 （00981） 升近13%。

【11︰49】港股中午收市前升約480點，報24599點。

【11︰31】行政長官林鄭月娥宣布押後公布《2020年施政報告》。大市升約400點，恒生指數報24531點，升412點。

【11︰30】內地股市半日升逾2%，上證升近2.3%；深證升近2.4%；創業板指升近3%。

【11︰10】除特步 （01368） 造好，其他體育用品股亦向上，安踏 （02020） 升1.4%，破頂高見88.3元；李寧 （02331） 升2.1%。

【11︰05】小米 （01810） 升幅擴大至半成，高見22.1元。

【11︰00】濠賭股逆市向下，銀娛 （00027） 跌0.9%；金沙 （01928） 跌1.8%；美高梅 （02282） 跌1.9%；永利 （01128） 跌2.7%；澳博 （00880） 跌1.2%；新濠 （00200） 跌0.9%。

【10︰56】小米 （01810） 升逾3%，高見21.8元。小米公布推出UWB（Ultra Wide Band）技術，為新一代具備空間定位的連接技術，有助定向操控。

【小米股價】 小米推出UWB技術 「一指操控」、「一指投送」智能裝置

【10︰50】首控集團 （01269） 飈升逾5成，高見0.154元，成交9511萬元。

【10︰39】恒生科技指數升2.3%或172點，報7676點，中芯國際表現最好，升12%高見20.9元。

【10︰32】中芯國際 （00981） 升幅擴大至1成，高見20.4元。

【中芯股價】中芯國際飈逾一成 N+1晶片流片測試獲通過

【10︰29】蘋果於本港時間周三凌晨將舉行發布會，手機設備股個別發展，舜宇 （02382） 升0.9%；瑞聲 （02018） 逆市跌1%；丘鈦 （01478） 升2.7%；高偉電子 （01415） 回吐0.9%。

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【10︰27】港股升約400點後升勢略為回順，大市升約320點，報24439點。

【10︰25】廣州基金 （01367） 跌逾27%，低見0.5元。廣州基金公布上周五接獲聯交所函件，上市委員會決定維持上市科要求該集團股份根據上市規則暫停買賣的決定。

【10︰17】建滔積層板 （01888） 升一成，破頂高見12.12元，建滔集團 （00148） 升近5%。建滔積層板擬發行新普通股於深圳創業板上市。

【10︰15】松齡護老集團 （01989） 升近3成，破頂高見1.79元，成交180.8萬元。松齡護老集團的公眾持股量已恢復至不少於公司已發行股本總額的25%。

【10︰08】大市升幅擴至約400點，至24500點水平。

【09︰59】特步 （01368） 升逾15%，高見2.94元。特步公布，其品牌代言人謝霆鋒同意認購500萬股新股，佔擴大後已發行股本約0.2%。每股配售價為2.48元，較收市價2.51元折讓1.2%，涉資約1240萬元。

【謝霆鋒】謝霆鋒斥千萬入股特步 代言照勁Chok

【09︰56】內銀股造好，建行 （00939） 升2.4%；工行 （01398） 升3.5%；中行 （03988） 升2.5%；農行 （01288） 升2.5%。

【09︰54】【新股IPO】滄港鐵路2169今（12日）起招股 入場費4444元

【09︰53】陽光能源 （00757） 升2成，破頂高見0.255元。

【09︰45】中芯 （00981） 升逾6%，高見19.78元。中興通訊 （00763） 副總裁李暉11日接受內地媒體訪問表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控晶片上，中興自研的7納米晶片已實現市場商用，5納米還在實驗階段。

【晶片股】中興通訊：5G基站等已應用自研7納米晶片 正實驗5納米晶片

【09︰42】深圳控股 （00604） 升幅擴至7.1%；深圳國際 （00152） 升6.7%。

【09︰41】大市升幅擴大至逾300點，恒生指數升322點，報24441點。

【09︰38】美團點評 （03690） 升逾4%，高見281.4元創新高。

【09︰37】市場觀望美國金融制裁名單，料最快今晚公布，滙豐 （00005） 逆市跌0.8%；渣打 （02888） 跌0.9%。

【09︰35】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升1.1%，未受報道指有美國國會議員促請華府介入，阻止螞蟻集團在中港同步上市消息影響。騰訊 （00700） 升1.7%；美團點評 （03690） 升2.7%；小米 （01810） 升1.4%。

【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市

【09︰32】大市升幅擴大至逾200點，恒生指數報24326點，升207點。

【09︰21】恒指高開98點，開報24217點。深圳概念股造好，深圳控股 （00604） 升5.8%；深圳國際 （00152） 升近4%。

【09︰16】人民幣中間價報6.7126，上調670點子。

【09︰13】即月期指開報24170點，升131點或0.5%。

【09︰03】人行今日不開展逆回購操作，當日實現淨回籠600億元人民幣。

【09︰00】【人民幣下跌】離岸人幣曾跌逾500點子穿6.74 外滙風險準備金率今日起降為0

【08︰49】恒指黑期升139點，報24218點；道指期貨跌35點，報28483點。

【08︰30】中金 （03908） 公布，計劃在上海的IPO中發行至多4.586億股A股，發行股份數量佔發行後總股本的比例不超過9.50%，全部為公開發行新股。

中金計劃在上海IPO發行至多4.586億股A股

【08︰00】高銀金融遭德意志信託（香港）提清盤呈請

【07︰45】滙豐 （00005） 折合報31.2元，跌0.25元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報549.79元，升10.29元或1.9%。

【07︰30】美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，報道指白宮將提出總值1.8萬億美元的紓困方案，道指升161點或0.57%，報28586點 ； 標指收報3477點，升30點或0.88%；納指收報11579點，升158點。

港股ADR收報24272點，升153點或0.6%。恒指夜期收市升177點，收報24216點，高水97點。

道指上周五升161點港股ADR升153點 紐約期金升1.6%

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責任編輯︰梁浩碩