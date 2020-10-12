【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結

百佳「誠心賞你」現金券抽獎方案，總值3200萬元，作為領取保就業津貼的回饋市民方案。今日下午1時開始登記，起一周內，市民只要於網上或以電話登記手機號碼及出生月日，即有機會抽中獲獎，獎品包括：

頭奬: $100百佳現金券及 一分鐘免費掃貨 (共10名)

二奬: $100百佳現金券及 獨家為您賞禮品套裝 (共3,000名)

全城奬: $100百佳現金券(共316,990名)

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

登記期：為期7天。須於2020年10月12日下午1時正至2020年10月18日晚上11時59分59秒前完成登記。(時間以百佳超級市場系統記錄為準)

如何登記：參加者需要憑具有語音及手提電話短訊(SMS)功能的有效香港手提電話號碼、出生月份及日期於百佳超級市場活動網站smile.parknshop.com或致電活動熱線 3699- 8822 (共300條線) 登記，即可參加抽獎。登記過程中，所有資料一經確認將不可更改。

通知得獎：經所登記之手提電話號碼獲短訊通知領獎事宜通知期及領獎期

得獎通知日期及領獎期：

首批得奬者 (第1至第107,000名)：10月29日至10月31日，領獎期：11月2日至11月30日

第二批得奬者 (第107,001至第214,000名) ：11月3日至11月5日領獎期：11月3日至11月30日

第三批得奬者 (第214,001 至第320,000名) ：11月10日至11月12日 領獎期：11月10日至11月30日

如何領獎：所有得奬者於領奬時必須出示得獎通知短訊、並提供中奬之香港手提電話號碼、出生月份及日期以作百佳超級市場職員核實之用。

三點注意：

1.未滿18歲之中奬者於領奬時須由父/母或監護人陪同。

2.是次抽獎活動每個手提電話號碼只限登記及中獎一次，重複登記即告作廢。

3.如參加者之香港身份證僅載有出生年份，並未列明出生月份及日期，參加者可以香港身份證上所列明之「簽發日期」之月份及日期作登記之用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊