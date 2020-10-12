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中金計劃在上海IPO發行至多4.586億股A股

即市財經 08:27 2020/10/12

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中金計劃在上海IPO發行至多4.586億股A股

中金 （03908） 公布，計劃在上海的IPO中發行至多4.586億股A股。中金表示，發行股份數量佔發行後總股本的比例不超過9.50%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行後公司總股本不超過48.273億股。發行定價將根據初步詢價結果確定，發行規模具有不確定性。

發行前，公司總股本為43.687億股，其中內資股24.650億股，佔總股本約56.42%，H股19.037億股，佔總股本約43.58%。

中金表示，本次發行採用戰略配售、網下發行及網上發行。投資者將在10月20日（T 日）進行網上和網下申購。

募集資金將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內外業務發展。同時，公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入，並適時把握戰略性併購機會。

公司2020年上半年實現營業收入104.925億元，按年升50.30%；歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤為30.518億元，按年升62.29%。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 A股 中金公司（03908） IPO

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