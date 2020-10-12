▲ 高銀金融遭德意志信託（香港）提清盤呈請

高銀金融 （00530） 公布，於10月7月約下午6時自百慕達代理人收到郵件，隨件附上呈請人德意志信託（香港）有限公司於8月7日向百慕達最高法院提呈針對公司的清盤呈請副本。該呈請答辯日期定為百慕達時間10月9日上午9時30分，為公司透過其代理人收到該呈請後2日。

由於公司於上述時間始收到該呈請副本，並無充足時間充分理解該呈請的影響，已透過香港律師事務所，指示百慕達法律顧問就該呈請提供意見，並出席定呈請聆訊。呈請聆訊隨後押後至10月30日。百慕達高等法院首席大法官亦頒令（其中包括）雙方須於下一次聆訊前的特定日期提交證據。公司將就該呈請作出抗辯。

此外，於10月8日接獲呈請人通知，已委任共同接管人予公司的兩間直接全資附屬公司Cheng Mei Holdings Limited（CMHL）及Goal Eagle Limited（GEL）。CMHL及GEL為一間名為Smart Edge Limited的公司的唯一兩名股東，而Smart Edge Limited則擁有名為高銀金融國際中心的物業。

高銀金融表示，現正就接管的影響徵詢法律意見，並將於百慕達法律顧問提供進一步資料及意見時，將向公司股東及潛在投資者知會該呈請進展。

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責任編輯︰梁浩碩