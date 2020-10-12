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【一號風球】天文台下午稍後至黃昏或考慮掛3號 預計明後兩天狂風雷暴

環球政經 07:50 2020/10/12

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一號風球於昨晚8:40分生效，天文台會在今日下午稍後至黃昏考慮發出三號強風信號。在上午7時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.6度，東經117.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

過去數小時，本港離岸海域及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日早上與香港保持一段距離，中午前改發三號強風信號的機會不大。

隨著該熱帶低氣壓逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日稍後進一步增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在今日下午稍後至黃昏考慮發出三號強風信號。

今天大致天晴。稍後有幾陣驟雨，海面有大浪及湧浪。預計明後兩天密雲有雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大。海面有非常大浪及湧浪。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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